Caccia grossa, a fare centro è una donna 

Una delle compagnie di caccia grossa di San Basilio ha vissuto di recente una giornata storica: durante la battuta che si è tenute nelle campagne di Sant’Andrea Frius, in località Bascuri, ad abbattere il cinghiale è stata una delle due ragazze della compagnia. Una prima volta che non si scorda mai.

La compagnia, nata diverso tempo fa, conta attualmente 18 persone, tra cui due ragazze: Silvia Cocco, 45 anni, e la cugina Marzia Serra, 30 anni. Entrambe sono da sempre appassionate al mondo venatorio: è una passione di famiglia, e sia Silvia sia Marzia, sin da piccole, trascorrevano i giorni di caccia ammirando i propri genitori. Ora, avendo conseguito entrambe il porto d’armi, partecipano attivamente alle battute. La fortuna ha sorriso alla più giovane delle due. Al momento del secondo sparo, quello che ha decretato l’abbattimento di un cinghiale di 60 chili, da tutta la compagnia sono scattati applausi ma anche tante risate di affettuosa presa in giro.

Il racconto

Marzia, ancora visibilmente emozionata, racconta così quei momenti: «Ho sentito arrivare i cani con il cinghiale. In quel momento non ho pensato ad altro che alzare il fucile, mirare nella direzione giusta e aspettare che il cinghiale passasse di fronte a me». Poi lo sparo. «Per un attimo – confessa – credevo di non averlo colpito, ma appena l’ho visto in terra l'emozione ha iniziato a farsi sentire sempre più forte. Ho pianto di gioia, non lo nego, e il mio primo pensiero è stato guardare il cielo e pensare al mio amato papà, che mi ha trasmesso questa passione e ora non c’è più. Dopo di che ho chiamato mio marito e mia mamma e la gioia si è triplicata».

Gioia condivisa anche successivamente sui social: nei suoi post Marzia esprime ancora tutta la propria felicità e si rivolge ancora una volta al papà scomparso: “Lo dedico a te, papà. Sarai orgoglioso di me, buon sangue non mente”.

«Come principesse»

Ma come si trova una donna in un mondo, quello della caccia, prevalentemente maschili? Silvia e Marzia giurano che nella compagnia si respira un «bellissimo spirito» e ringraziano tutti i compagni di caccia: «Ci sentiamo trattate da principesse e totalmente incluse nel gruppo».

Attenti e decisi

Sui pericoli che la caccia porta con sé, e che le cronache delle scorse settimane hanno drammaticamente ricordato ai sardi, le ragazze hanno le idee chiare: «Mio padre – dice Silvia – si raccomanda sempre di fare tutte le cose per bene. È molto severo nell’imporre le regole da seguire, dice sempre di stare attenti ed essere decisi». Il resto lo fa la passione.

Thiago, la mascotte

La compagnia ha anche una mascotte : il piccolo Thiago, 9 anni, che segue sempre mamma Silvia: «Sta iniziando ad appassionarsi al nostro mondo», racconta lei. «Naturalmente ci guarda da lontano, ma se ci sono da andare a recuperare i cani a fine giornata è il primo a correre».

