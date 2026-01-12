Caccia e pesca, la fiera trasloca  

Richiamava oltre ventimila visitatori da tutta l'isola e anche da oltremare. Dopo dieci anni intensi di grandi manifestazioni, Macomer perde la fiera nazionale Caccia, Pesca e Tempo Libero. Vi partecipavano anche le principali case nazionali, produttrici di armi, munizioni, abbigliamento e accessori vari e dove si svolgevano diverse manifestazioni di contorno. Macomer era stata scelta per la sua centralità geografica e per la disponibilità dell'area fieristica. La manifestazione trasloca a Ozieri.

La protesta

«Non sappiamo perché gli organizzatori della mostra abbiano scelto altra destinazione e perché nessuno si è degnato di comunicarcelo - dice il sindaco, Riccardo Uda - ci è noto che gli organizzatori e i numerosi visitatori, lamentavano enormi carenze organizzative e in particolar modo l’assenza del servizio di telefonia che rendeva ingestibile la gestione della manifestazione. Nel frattempo, abbiamo saputo che nel 2022, se solo l’allora Giunta avesse fatto domanda, la soluzione al problema telefonia nella struttura fieristica del Monte sarebbe stato risolto a costo zero per il Comune grazie ai fondi del Pnrr. In ogni caso, oltre ai 300 mila euro già investiti sul complesso, il Comune ha programmato ulteriori interventi di potenziamento della struttura, in accordo con la Regione, Forestas e la Protezione Civile, che condividono l’importanza di un sito su cui, già in questi anni, abbiamo programmato eventi e garantito una qualità dei servizi sconosciuta nel quinquennio che ci ha preceduto».

Le reazioni

La "fuga” degli organizzatori è accolta con rammarico dall'intera comunità. Dall'opposizione Rossana Ledda attacca: «Era un evento consolidato e molto partecipato e verrà spostato in altra sede. La giunta Uda perde una grande opportunità legata alla centralità logistica e delle relazioni. La struttura fieristica si trova in uno scenario naturale ai piedi del monte Sant' Antonio, facilmente raggiungibile, ed è stata recentemente ed in parte ristrutturata con 300 mila euro di fondi pubblici. A tutt’oggi è sottoutilizzata e se non si sfrutta si tratta di occasioni mancate. La fiera - dice ancora Rossana Ledda - genera flussi molto significativi di visitatori, operatori nazionali, entrate per strutture ricettive, servizi collegati ed indotto. Macomer non si può permettere di perdere quella fiducia e visibilità e ne tantomeno qualsiasi opportunità di generare scambi, interazioni, eventi e sviluppo e questa amministrazione dimostra scarsa progettualità e visione».

