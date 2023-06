Caccia e pesca, affari in Fiera 

Tempo di bilanci per la terza edizione della Fiera della Caccia, Pesca e Tempo libero, conclusa ieri nell’area fieristica del monte di Sant’Antonio di Macomer. Oltre 15mila visitatori sono giunti da tutta la Sardegna e da varie zone della Penisola, per seguire l’unica rassegna sarda del settore che riunisce aziende nazionali e internazionali. In vetrina oltre 100 espositori, tra cui le case produttrici di armi e munizioni, abbigliamento, calzature e accessori da caccia, pesca e outdoor (come Benelli, Beretta, Browning, Fiocchi, Franchi, Garmin e Rizzini). Spazio anche all’agroalimentare e dell’artigianato isolano con un’ottantina di stand. Otto le linee di tiro per gli appassionati che hanno provato le armi a canna rigata, cimentandosi, quest’anno, nel tiro della sagoma mobile del cinghiale.

La soddisfazione

«Un bilancio positivo – afferma Marco Efisio Pisanu, presidente della Cpt – che ci ripaga dei grandi sforzi, non solo economici, sostenuti per realizzare l’evento, fortemente atteso. Le aziende presenti confermano che il mondo venatorio è capace di far muovere l’economia: numerose infatti le strutture ricettive della zona coinvolte in questi giorni. Ricordiamo poi che una giornata di caccia, con circa 40mila cacciatori, costa ben oltre il milione di euro, considerando tutto l’indotto coinvolto». Soddisfatti gli espositori. «Una vetrina importante per farci conoscere personalmente dai nostri clienti provenienti da varie zone isolane e d’oltre mare – commenta Pierpaolo Milia di Macomer, produttore di mangimi per animali domestici. «Abbiamo raccolto numerosi contatti – intervengono i fratelli Orrù di Nurallao – per noi, che realizziamo calzature artigianali in un piccolo paese, questi eventi sono essenziali per farci conoscere». Un evento importante per gli appassionati sardi, secondo Samuele Brandoni della Benelli: «Abbiamo sempre partecipato con entusiasmo – dice – perché riteniamo la Fiera di Macomer un’occasione importante per i cacciatori sardi, costretti a sostenere alti costi per raggiungere le Fiere fuori dell’Isola. Si vede proprio la loro grande passione e il radicato attaccamento alla caccia».

Fiera e disagi

Non sono mancati i disagi, dovuti ad alcune carenze strutturali dell’area fieristica, rimasta senz’acqua nella giornata di sabato. Ieri invece traffico in tilt e lunghe code di auto: i parcheggi non sono bastati e molti hanno lasciato la macchina in doppia fila lungo la strada per il monte. «Decine e decine di auto non sono riuscite ad arrivare in Fiera – ammette Pisanu –. Occorrono interventi di ristrutturazione importanti specie all’impianto idrico ed elettrico. Inoltre, per via dell'inagibilità di alcuni locali, abbiamo dovuto rinunciare a ospitare molte aziende leader del settore. Nei giorni scorsi l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha promesso un contributo di 100mila euro, che liquiderà entro l’anno al Comune di Macomer. Da questi interventi dipenderà l’organizzazione della prossima edizione».

Impegno civile e sociale

E se non è facile sfatare pregiudizi e luoghi comuni sui cacciatori «qualcosa in questi anni sembra essere cambiato – conclude il presidente Pisanu-, sia grazie alle cause legate alla peste suina africana – l’Europa infatti ha riconosciuto il ruolo fondamentale dei cacciatori sardi – , sia per il grande lavoro svolto dalla nostra associazione nel Montiferru, dopo l’incendio del 2021. In sinergia con le associazioni animaliste infatti, abbiamo avviato una grossa opera di ripristino delle condutture idriche e degli abbeveratoi, consentendo la sopravvivenza degli animali».

