Caccia aperta al secondo vandalo 

In città è caccia al vandalo con la mobilitazione di decine di carabinieri della Compagnia di Quartu. Si cerca infatti di dare un nome e un volto al presunto complice di Irene Aresu, la 40enne già arrestata con l'accusa di danneggiamento aggravato e furto, che nella notte tra martedì e mercoledì ha spaccato i finestrini di oltre trenta auto parcheggiate in diverse strade.

Le indagini

Il sospetto degli inquirenti è infatti che la donna indagata non abbia agito da sola. Una convinzione suffragata da qualche testimonianza e che comunque ha indotto le forze dell’ordine ad esaminare le immagini di diverse telecamere che avrebbero filmato il raid.

Durante la giornata i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno convocato in caserma ua decina di persone con interrogatori e confronti. Contemporaneamente sono scattate diverse perquisizioni probabilmente nel tentativo di recuperare qualche oggetto rubato dalle auto e che potrebbe diventare prova durante il processo. Nella stessa notte del raid è stata rubata anche uno scooter già recuperato dai carabinieri di Quartu.

Le telecamere

La speranza è quella di risalire al complice della 40enne soprattutto attraverso le immagini delle telecamere piazzate nelle piazze Dessì e 4 Novembre e in via Eleonora d’Arborea dove è andato in scena il folle raid con le auto ripetutamente colpite con una chiave inglese e con cacciaviti che hanno mandato in frantumi i vetri delle auto prese di mira per rubare tutto ciò che si trovava all’interno: un portafoglio con pochi euro, una piccola telecamera e tanti altri oggetti di scarso valore.

Le indagini sono coordinate dal capitano Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras e dal maggiore Gianni Russo. Inutile tentare di saperne di più: le forze dell’ordine mantengono uno stretto riserbo. Nel tardo pomeriggio di ieri alcuni giovani sono stati accompagnati in caserma e rilasciati. Si è parlato di un fermo. L’indiscrezione non ha però trovato alcuna conferma. Di certo in caserma si è lavorato sino a tarda sera con compiti divisi fra gli inquirenti.

L’auto del Comune

L’episodio ha suscitato non poca preoccupazione in città, dove adesso da più parti arriva la richiesta di maggiori controlli soprattutto di notte e nelle zone considerate più a rischio: tra le quasi 40 auto danneggiate, anche una Fiat Panda di proprietà del Comune di Quartu.

L’immediatezza dell’intervento dei carabinieri ha portato già nella tarda mattinata di mercoledì, appena qualche ora dopo il raid, al fermo di Irene Aresu: la donna è stata accompagnata in caserma. Dopo l’arresto, è stata trasferita in Tribunale a Cagliari per l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato il fermo, disponendo anche il trasferimento dell’indagata nel carcere di Uta in attesa della nuova udienza che è stata già fissata per il 1 marzo. Presto però potrebbe raggiungerla anche il complice.

