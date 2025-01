Caccia aperta al Monastir 

Passati i bagordi delle feste, il calcio regionale è pronto a ripartire. Eccellenza e Promozione scendono in campo e ricomincia la corsa verso il vertice della classifica e per salvarsi. A dare il via alle prime gare del nuovo anno è il girone B di Promozione: domani, salvo eventuali modifiche dell’ultimo momento, si giocano otto delle nove gare in programma valide per la diciassettesima e ultima giornata di andata. A seguire, domenica, va in scena l’intero girone A. E il giorno dell’Epifania è il turno dell’Eccellenza con la prima giornata del girone di ritorno. Lo stesso giorno si gioca anche Luogosanto-Arzachena, posticipo del girone B di Promozione.

Il testa a testa

A gran parte delle squadre sono stati concessi alcuni giorni di riposo per le festività natalizie, dal 23 al 26 dicembre, e altri due al massimo per Capodanno per rifiatare e ricaricare le energie in vista di una seconda parte di stagione che si annuncia molto intensa. Ieri quasi tutte le formazioni hanno ripreso regolarmente gli allenamenti. Nel massimo campionato regionale il Monastir inizia il nuovo anno con due punti di vantaggio sul Budoni. I riflettori saranno puntati su questo duello al vertice, che ha in palio un posto in Serie D. Attenzione però a Ossese e Tempio, che proveranno a farsi trovare pronte nell’eventualità le prime due della classe commettano qualche passo falso. La squadra di Marcello Angheleddu, che lontano da casa ha sempre vinto, sarà attesa a Gavoi da un Taloro bisognoso di punti per la salvezza nonché una delle sole tre squadre capaci di evitare la sconfitta con la capolista: all’andata finì 1-1.

A circa novanta chilometri di distanza il Budoni riceverà il Carbonia, alla stessa altezza in classifica del Taloro. In casa la formazione di Raffaele Cerbone ha sempre trionfato. Spicca anche la sfida del “Nino Manconi” di Tempio tra i galletti di Mauro Giorico e la Nuorese, due ex nobili del calcio sardo. I barbaricini sono alla rincorsa della quinta piazza. L’Ossese giocherà a Cagliari con la Ferrini.

La capolista

Nel girone A di Promozione le partite di cartello sono Lanusei-Castiadas e Cus Cagliari-Tortolì. La capolista Lanusei ha 8 punti di vantaggio proprio sul Castiadas, che proverà a riaprire il campionato. Con i sarrabesi sulla piazza d’onore ci sono anche Sant’Elena e Tharros, che giocheranno in trasferta con Orrolese e Guspini.

Nel gruppo B c’è il testa-coda tra Buddusò (primo) e Abbasanta (ultima). In programma pure lo scontro d’alta quota Usinese-Bonorva, terza e seconda della classe.

