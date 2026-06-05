Caccia aperta ai titoli sardi 

Riflettori puntati sullo Stadio Scalarba di Macomer dove oggi e domani (dalle 16) Fidal Sardegna e Fiamma Macomer rinnovano il collaudato binomio con la “due giorni” che assegna i titoli individuali assoluti di atletica.

La velocità vedrà il capofila stagionale Daniele Deiana (Atl. Olbia), 10”60 nei 100 (finale stasera alle 18.45) e 21”88 nei 200, vedersela con i consoci Valerio Pennesi e Oliver Comoli e con il campione uscente dei 200 metri Filippo Zoccheddu (Atl. Oristano). Tra le donne, assente Elisa Marcello, attesa la conferma per Emma Manconi (Ichnos) con la Junior Elide Bonaglini (Delogu Nuoro) a darle battaglia. Scontate le conferme nei 400 metri per l’alaese Maria Paola Sotgiu (Ichnos) e Nicolò Caddeu (Cus Cagliari), insidiati da Aurora Aresu (Tespiense) e Valerio Ardenghi (Cus Cagliari). Verso la conferma nel giro di pista con barriere i due del Cus Cagliari, Beatrice Porcu e Francesco Alpigiano con Francesco Cherchi (Cus Sassari), fresco di personale, e Silvia Aru (Cus Cagliari) favoriti negli ostacoli alti.

Mezzofondo

Gli 800 e 1500 metri cercano il sostituto di Ithocor Meloni (campione 2025 passato alla Pro Sesto) con Michele Murenu (Amsicora), Mattia Careddu (Atl. Porto Torres) e Filippo Verlezza (Dinamica) che si offrono volontari mentre Marta Paderi (Selargius) e Camilla Chessa (Ichnos) vanno verso la conferma come Maria Mei (Academy Olbia) nei 5000 metri, gara dove il fratello Francesco guida la lista accrediti.

In pedana

Christian Zucca (Pol. Gonone Dorgali), ritornato oltre i 7 metri, e l'ex tricolore Elias Sagheddu (Delogu) si giocano il titolo del lungo con Paolo Caredda (Amsicora) che decide di presentarsi in pedana nel triplo mentre il suo allievo Enrico Alessio Deplano si conserva per il 10 giugno a San Marino. Nell'alto vedremo se Francesca Leccis (Mineraria) avrà risolto i problemi col ginocchio.

Nei lanci Michele Mura (Gonone Dorgali) e Pamela Mannias (Cus Cagliari) “corrono” per il bis nel peso e disco, Annunziata Cattolico (Cus Cagliari) nel martello, nel giavellotto da seguire Edoardo Valente (Cus Cagliari), alla prima gara stagionale, con i fuori concorso Jhonatam Maullu (Nissolino Sport) e Gabriele Sulas (Cus Palermo).

Prove multiple

Da ieri a Bressanone l’allievo Emanuele Barra (Lib. Campidano) e i Cadetti Andrea Marras, Nicolò e Lorenzo Carta (Ichnos) prendono parte ai “tricolori” di prove multiple.



RIPRODUZIONE RISERVATA