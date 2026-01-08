VaiOnline
I controlli.
09 gennaio 2026

Caccia aperta ai lanciatori di sacchetti 

Davanti allo scenario di una città ostaggio dei rifiuti il Comune prova a dare una risposta attraverso un sistema di contrasto strutturato su più livelli. Tra le implementazioni adottate: controlli quotidiani, tecnologie mobili e sanzioni più severe.

Un primo passo verso la risoluzione di un problema che, oltre a deturpare il decoro urbano, grava anche sulle tasche dei cittadini.

Tra le novità: una squadra della Polizia Locale dedicata al contrasto del fenomeno che opera con attività mirate (di verifica, sopralluoghi, presidi e appostamenti), e una “batteria” di 40 telecamere mobili, monitorate quotidianamente e riposizionate con frequenza nei punti più esposti, così da aumentare l’efficacia dei controlli.

Aggravate anche le sanzioni per i trasgressori: da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona o deposita rifiuti urbani. E se a bordo di veicoli a motore si fanno volare sacchetti in corsa, scatta anche la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un mese. Inoltre, se l’abbandono dei rifiuti è riconducibile a imprese o enti, il nuovo ordinamento prevede pene che includono l’arresto o l’ammenda, con importi che fino a 26mila euro.

Un segnale chiaro e necessario il cui successo dipenderà in gran parte dal senso civico dei cittadini.

