Caccia aperta agli incivili del sacchetto 

La polizia municipale di Quartucciu ha rimosso dei rifiuti all'ingresso di una casa disabitata in via Michele Valle a Quartucciu. Da qualche settimana, infatti, lì venivano abbandonati vari sacchetti di immondizia. L'intervento degli agenti è avvenuto il 31 dicembre. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Durante il sopralluogo e l'ispezione, infatti, sono emersi elementi utili alla loro individuazione, ma c’è ancora massimo riserbo. Qualche mese fa telecamere e appostamenti avevano consentito di individuare il responsabile dell'abbandono di rifiuti in piazza dell'Autonomia. «La collaborazione dei cittadini è fondamentale per combattere il fenomeno», dice l’assessore alla Polizia urbana Cristian Mereu. «Se qualcuno abbandona rifiuti in modo reiterato, sicuramente ci sarà chi potrebbe averlo visto. Invito quindi a denunciare, nelle forme e modi previsti dalla legge, perché sia agevolato anche il compito della Polizia Municipale. È una battaglia di civiltà che riguarda tutti». (st. la.)

