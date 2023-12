Caccia all’uomo, sale l’allarme 

A Sant’Antioco, ormai è caccia all’uomo. Ma intanto la richiesta di aiuto del sindaco ha prodotto un primo risultato: il prefetto ha convocati per venerdì il comitato per la sicurezza per affrontare il problema.

Sono sette le persone indicate come probabili responsabili dei furti compiuti nelle case e nelle attività commerciali nelle ultime due settimane. Vere e proprie foto segnaletiche stanno facendo il giro tra le famiglie.Colpisce la spavalderia e la sicurezza dei ladri ma fa paura l’annunciata reazione dei cittadini. «Attenzione a questi personaggi, sono loro gli autori dei furti». Questo il messaggio su Whatsapp e purtroppo, in tanti, durante la notte vanno in giro a caccia dei ladri mentre i titolari di diverse attività commerciali non dormono per tenere d’occhio le telecamere piazzate dentro bar e negozi. Questo il clima che si respira, assieme alla paura del sindaco Ignazio Locci che qualcuno possa davvero decidere di farsi giustizia da solo. Non sarebbe la prima volta. Trent’anni fa, alcuni commercianti avevano deciso di pagare alcuni volontari che durante la notte facevano la ronda, per evitare le incursioni dei ladri. «Da settimane - aveva infatti scritto al prefetto - assistiamo a un’escalation di furti con scasso nelle case private e nelle attività commerciali. Mi preme sottolineare che gli abitanti di Sant’Antioco conoscono nomi e cognomi, ne parlano, diffondono l’allarme con la raccomandazione di chiudere le proprie abitazioni». L'appello è stato ascoltato.

