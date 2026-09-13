Caccia all’uomo armato che inseguiva il giovane algerino 

Una persona armata di pistola a bordo di un’utilitaria, forse del luogo, con l’intenzione di punire il giovane algerino protagonista della notte folle nel ristorante Ichi di Olbia. La Procura di Tempio cerca l’uomo che, stando a quanto dichiarato dal nordafricano arrestato, la sera del 5 settembre si aggirava in via Vittorio Veneto impugnando il revolver. La spedizione punitiva sarebbe alla base della condotta dell’algerino e spiegherebbe il suo gesto. La ricostruzione fornita dalla persona arrestata e contenuta negli atti delle indagini per ora non è confermata, ma gli investigatori sono al lavoro. Il personale del Commissariato di Olbia avrebbe modello e colore dell’auto indicata dall’algerino, in carcere con l’accusa di avere accoltellato quatto persone. La sera del 5 settembre, sostiene lui, c’era qualcuno pronto a sparare per rappresaglia. La ragione del “regolamento dei conti” sarebbe l’altro tema dell’inchiesta scaturita dai fatti di una settimana fa. La Polizia avrebbe chiesto le immagini della videosorveglianza in un’area di servizio di Olbia per identificare una persona, ma non vengono forniti dettagli. Appurato invece che l’algerino, prima di entrare nel ristorante e puntare il coltello in gola alla proprietaria, ha chiesto aiuto a più persone, cercando un posto dove nascondersi. Gli inquirenti sono cauti sulle dichiarazioni dell’uomo accusato di sequestro di persona e lesioni. (a. b.)

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