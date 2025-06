Caccia alle tracce di Kaufmann 

Roma. Passa dall’analisi di una serie di reperti la verità sull’omicidio di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta a poca distanza dal corpo della figlia di circa un anno, a Villa Pamphili, il 7 giugno scorso.

Per chi indaga si tratta di un duplice omicidio con un unico sospettato: Francis Kaufmann, 46enne californiano, arrestato in Grecia e in attesa di estradizione in Italia. Gli inquirenti sono certi che Andromeda, la bambina nata nel giugno del 2024 dalla relazione tra Kaufmann e Anastasia Trofimova - sia stata strangolata dal padre la sera prima del ritrovamento. Restano ancora da accertare le cause della morte della madre: gli investigatori chiedono alla Scientifica risposte sul materiale rinvenuto nell’area verde, a partire da un telo di plastica nero lasciato sul corpo della donna. Secondo una prima stima, Anastasia sarebbe morta 5-7 giorni prima della figlia. Le condizioni del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, non hanno consentito di individuare segni evidenti di violenza, ma non si esclude che la 28enne possa essere stata soffocata, forse con un cuscino o proprio con il telo. La speranza degli inquirenti è individuare impronte o altri elementi utili a confermare la responsabilità di Kaufmann, che Anastasia aveva conosciuto a Malta nel settembre 2023. Parallelamente proseguono le verifiche sul vissuto dell’indagato, che in Italia avrebbe utilizzato almeno due alias: Rexal Ford e Matteo Capozzi. Dagli Stati Uniti, l’Fbi ha trasmesso ai magistrati romani documenti utili a ricostruire i precedenti penali del californiano. Secondo quanto emerge dagli atti, Kaufmann-Ford ha alle spalle «cinque arresti per violenza domestica e aggressione, oltre ad aver scontato 120 giorni di carcere per aggressione con arma letale che causò gravi lesioni fisiche». Un passato violento, che potrebbe fornire spunti anche per confermare il secondo omicidio e ricostruirne la dinamica. Gli investigatori stanno intanto ricostruendo la rete di contatti e movimenti dell’americano, che da tempo si accreditava in ambienti cinematografici romani. Nel 2021 avrebbe ottenuto un finanziamento da quasi un milione grazie ai benefici del tax credit.

