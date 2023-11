Caccia alle sette ladre di abiti sposa 

Sono entrate nell’atelier di via Costituente con la scusa di dare un’occhiata agli abiti da sposa e, approfittando della distrazione della stilista che si trovava nel camerino con una cliente hanno sfilato un abito dalla gruccia e, dopo averlo piegato per non dare troppo nell’occhio, sono sgattaiolate fuori dal negozio facendo perdere le loro tracce tra vie di Carbonia.

Lo sconcerto

«Mai avrei creduto che potesse accadermi una cosa simile – dice sconcertata la stilista dell’atelier Anthea Maria Antonietta Sorgia – in 34 anni di lavoro mi era capitato il furto di una stola, ma che portassero via un abito per me era davvero impensabile». Il gruppo era composto da sette ragazze: «Avevano studiato bene il modo in cui agire – continua la stilista – hanno aspettato che mi recassi nel retro con la cliente per colpire. Il vestito non era esposto su un manichino ma appeso in uno stand con altri abiti, Per fortuna non era destinato prossimamente a una sposa perché quelli sono ben custoditi sotto chiave. Si trattava di un elegantissimo abito grigio adatto per un matrimonio civile che una futura sposa aveva scelto ma che poi aveva lasciato optando per un altro modello. Così lo avevo rimesso in vendita insieme agli altri vestiti».

Il filmato

Maria Antonietta Sorgia non si è accorta subito del furto: «Capita spesso che le clienti entrino a dare un'occhiata senza comprare nulla – dice – e che quel gruppo fosse andato via senza provare nulla non mi aveva insospettito. Soltanto due giorni dopo, quando ho deciso di proporre quell’abito a una cliente, mi sono accorta che non era più al suo posto. L’ho cercato bene, poi ho realizzato l'’accaduto. Sono corsa a vedere i filmati della videosorveglianza e ho visto le sette ragazze in azione. Non le conosco ma credo siano della zona, erano molto disinvolte nei movimenti, sia quando sono entrate sia quando si sono allontanate». L’istinto è stato quello di denunciarle subito: «Ma poi ho sperato che si pentissero e ancora non le ho denunciate – ammette – non credo che si tratti di un furto dettato dal bisogno: in città mi conoscono, quando è servito aiutare qualcuno ho fatto la mia parte senza chiedere nulla in cambio. Credo che lo abbiamo preso per rivenderlo, magari in qualche sito on line, senza pensare al danno che mi avrebbero causato in un momento di forte crisi come quello che sta attraversando il nostro territorio. Darò loro tempo sino a fine mese per redimersi e poi, anche se a malincuore, porterò il filmato alle forze dell’ordine».

RIPRODUZIONE RISERVATA