Caccia alle offerte tra gli scaffali  Le proteste di famiglie e anziani 

L’argomento dev'essere particolarmente sentito, perché tempo due minuti e ci si ritrova a sfogarsi in quattro. «È Putin che ha causato tutto questo, perché prima mica era così. I prezzi sono aumentati da quando è scoppiata la guerra», interviene Patrizia Ghiani, cinque anni in meno e le idee chiarissime. Dal teatro bellico si finisce per scambiarsi consigli per gli acquisti: «Compri quella, il grano è sardo, tiene bene la cottura ed è scontata del trenta per cento», dice indicando il prodotto locale. Stesso ragionamento che devono aver fatto in tanti, considerando che è l’unico settore pressoché vuoto.

La festa della Liberazione dedicata a riempire la dispensa sembra un po’ una caccia al tesoro. Con abilissimi clienti col fiuto affinato dalla possibilità di risparmiare che si muovono con destrezza tra le corsie e vanno a caccia delle offerte. «Ormai non se ne può fare quasi a meno, perché nel caso della pasta i prezzi sono praticamente raddoppiati», commenta Franca Vargiu, 58 anni. «Non so di chi sia la colpa perché se ne sentono di ogni colore in tv, ma di una cosa sono certa: lo stipendio è l’unica cosa che non è cambiata».

Basta un pacco di mezze penne (rigate) a innescare il dibattito. «Una vergogna, oltre a tutti gli altri aumenti anche la pasta ha raggiunto prezzi folli»: Pietro Frau, armato di consorte e lista delle spesa, passa in rassegna la parure di marche e formati disposti con ordine sugli scaffali. Dove, manco a dirlo, chi è arrivato prima sembra aver fatto incetta dei prodotti in offerta. Funziona così in tempi di rincari generalizzati, che hanno regalato a Cagliari il - triste - piazzamento a livello nazionale per il prezzo della pasta: terza città italiana, con un prezzo medio di 2 euro e quaranta al chilo. Ma in realtà, dopo una mattina festiva trascorsa nei supermercati cittadini, la sensazione è che sia decisamente più alta e vicina ai tre.

Convenienza

Rabbia

Per un pacco di fusilli numero 64 di un noto marchio nato nelle pendici del Golfo di Napoli la spesa supera i 3 euro al chilo: 3,66 per la precisione; 3 euro e trenta per la concorrente campana. Mentre lo stesso formato prodotto a Parma viene quasi un euro in meno al chilo. «Uno scandalo. Dicono che sia l’inflazione e che il prezzo del grano sia salito, ma mi pare che chi sta in poltrona continui a saziarsi mentre noi comuni mortali facciamo i salti mortali per arrivare a fine mese», protesta Barbara Ghiani, 32 anni, impiegata.

Così si finisce per disquisire tra vicini di carrello, improvvisandosi un po’ economisti un po’ agricoltori. «Tutte scuse, se gli aumenti dipendessero dal grano i prezzi sarebbero identici in tutti i market, invece ci sono differenze significative», sentenzia Gabriele Loi, mandato in missione dalla moglie con l’elenco delle cose da comprare cerchiate in rosso nel volantino, «chiaro segnale di fiducia», scherza mentre esegue gli “ordini” e si indirizza verso spaghetti e rigatoni sardi.

Difficoltà

Tra un supermercato e l’altro, messe da parte le offerte riservate ai titolari delle carte fedeltà, i listini cambiano: con distacchi anche di venti centesimi per lo stesso prodotto. Cifre non folli, ma che davanti all’inarrestabile rialzo di tutto diventano dettagli non certamente trascurabili. Soprattutto per gli anziani, attentissimi a ciò che mettono nel carrello.

«Cosa vuole che le dica figlia mia, è tutto caro, non soltanto la pasta»: ha lo sguardo rassegnato Maria Bonaria Olla, 81 anni e la pensione minima che sembra durare sempre meno. «Quella è sempre uguale, ciò che cambia sono i prezzi. Si fa sempre più fatica tra bollette e spese varie».

Ma non sono solo linguine, tortiglioni e affini ad appesantire le buste della spesa dei sardi: la corsa al rialzo colpisce gran parte dei beni di prima necessità. «La pasta è carissima, il caffè pure, per non parlare del latte. Ora quando lo mettono in offerta è più caro del prezzo che pagavamo sino a qualche mese fa», commenta Francesca Moi. «I prezzi sono proibitivi, soprattutto quando si hanno figli e non ci si può permettere di rinunciare a certi prodotti», sottolinea.

Gli altri finiscono per fare il giro dei market, seguendo le promozioni del momento.

