Caccia alle figurine dell’album realizzato dai commercianti 

A Sant’Antioco i commercianti come i giocatori di calcio. È l’idea del Centro commerciale naturale, un album di figurine per sostenere il commercio locale. Al posto dei ben noti giocatori del calcio, i clienti potranno chiedere le figurine e troveranno le facce dei commercianti.

L’iniziativa

La caccia allo shopping, insomma, continua con una serie di iniziative di prossima uscita. Fra queste spicca L’album delle figurine “Welcome to Sant’Antioco” che da fine gennaio stimolerà gli utenti a comprare nei negozi della città alla ricerca di album e figurine, vere e propri cimeli da collezionare per il semplice gusto di ritornare indietro nel tempo in cui le raccolte di figurine erano un divertimento irrinunciabile o attratti dai premi che al completamento dell’album si preannunciano favolosi. «Ci muoviamo come una vera e proprio team calcistico e come le squadre di calcio ci prepariamo a lanciare l’album che ci raffigura e racconta - dice Gianni Esu, alla guida del ccn Welcome to Sant’Antioco - oltre 100 figurine da raccogliere, acquistando nelle nostre attività, da scambiare in caso di doppie e da completare attaccandole sull’album, alla ricerca dei premi che vanno dal gadget personalizzato alle gift-card spendibili in tutto il circuito associativo». Iniziative che uniscono gli operatori della categoria, e li stimolano a presentarsi al meglio.

Le attività

E’ un’iniziativa che mette in vetrina anche le piccole attività, soprattutto quelle che vengono offuscate dalla grande distribuzione - dice Marcello Garau, commerciante - d’altronde, bisogna diversificare a tenere alta l’attenzione e questa delle figurine è decisamente un’idea grandiosa che offre l’occasione di partecipazione, per i clienti di fronte alla collezione delle figurine nel fare acquisti e dei commercianti che ci mettono la faccia. Un gioco, certo, ma per favorire un’iniziativa nobile e favorire le vendite nel paese». Iniziativa curiosa che sta generando sin d’ora grande aspettativa tra i cittadini. Si punta verso un coinvolgimento generale sia per le immagini immortalate in stile figurine panini, sia per la risposta che rappresenta per dare impulso al commercio locale. «Con il mio socio abbiamo deciso di partecipare e anche le nostre facce saranno comprese nelle figurine che i clienti avranno man mano che fanno acquisti. Come attività - ha detto Marcello Garau - partecipiamo anche nella parte organizzativa e abbiamo sempre dato il nostro contributo al Ccn perché ne condividiamo la filosofia e le azioni».

