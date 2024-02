Caccia alle figurine dei baby calciatori 

I loro volti sono impressi nelle figurine da appiccicare in un album di figurine. I piccoli atleti delle squadre di Abbasanta, San Nicolò d’Arcidano, Simaxis, Mogoro, Santa Giusta, Sedilo, Seneghe, Tramatza e Santu Lussurgiu si sentono un po’ come i campioni di seri A. E cone per le star, anche per i calciatori baby impazza lo scambio di figurine per completare la collezione.

L’iniziativa

La proposta di realizzare un album di figurine è arrivata dalla Lega nazionale dilettanti tramite la casa editrice Akinda. «Abbiamo subito deciso di abbracciare l’idea - spiega Marco Mottura, responsabile del settore giovanile della Polisportiva Simaxis 2014, che conta una cinquantina di atleti - A fine estate abbiamo scattato le foto ai piccoli giocatori e pochi giorni fa sono arrivati album e figurine. Per tutti noi è stata una grande emozione: vedere i bambini felici di essere dentro un album è stato bello. E ovviamente durante gli allenamenti non possono mancare gli scambi di figurine. E i ragazzi quando incontrano gli avversari, in occasione delle partite fuori casa, ormai sembra si conoscano da sempre».

L’album

Nell’album, che in alcuni casi sta diventando anche uno strumento di socializzazione importante grazie al quale nascono nuove amicizie, compaiono giocatori dai Piccoli amici di 5 anni fino agli Esordienti della scuola Media, quindi 12enni. Il ricavato va sia all'associazione che ha stampato l’album sia alle squadre.

Le reazioni

La società “Unione sportiva Tramatza”, guidata da Lorenzo Foglia, visto il grande successo ha dovuto mettere un limite di acquisto. «Vogliono l’album anche i nonni e gli zii dei bambini ma anche semplici cittadini - racconta Simone Manca, l’allenatore del settore giovanile - I bambini stanno vivendo questa iniziativa con un entusiasmo enorme. Per loro è bello scambiarsi le figurine dei calciatori di seria A, figuriamoci quelle dove compaiono loro stessi o gli amici. Vedere i bambini contenti poi è la cosa più bella». Jessica Manca è una delle dirigenti della Virtus Santa Giusta: «La felicità dei bambini è incontenibile, quella dei genitori un pò meno visto che stanno spendendo tanti soldi: fin quando i bambini non trovano la figurina con il proprio volto continuano a chiedere nuovi pacchetti. Ma tanta è la felicità che passa anche il malumore se il risultato della partita non è stato il massimo. Nelle prossime settimane organizzeremo uno scambio di figurine con altre squadre».

