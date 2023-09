Caccia alle bombole killer 

Una bombola di gas gpl caricata oltre la soglia massima e collegata in modo non corretto a un piccolo fornetto da campeggio. E i carabinieri cercano (anche a Olbia) il rivenditore della bombola dalla quale è partita la fiammate che ha ucciso Samuel Imbuzan. I militari del Reparto territoriale e della stazione di Olbia centro, coordinati dalla pm Sara Martino, hanno sentito nelle ultime ore un grosso rivenditore di gpl di Olbia (al quale non è stata mossa alcuna contestazione) che potrebbe avere venduto una delle sei bombole sequestrate dopo la tragedia. Le indagini sono ad una svolta, perché l’attenzione della Procura si sta concentrando sulle caratteristiche della piccola cucina da campo e della bombola dai quali è partita la fiammata che ha investito in pieno il camper sul quale era la vittima. Ma c'è anche un altro elemento che è entrato nell’inchiesta, per ora a carico di ignoti. Viene ipotizzata la violazione delle norme che vietano l'attività di campeggio nella zona di Bados (dove si è consumato il dramma) e soprattutto l'accensione di fiamme libere. Quindi, in sostanza, al di là del presunto cattivo funzionamento della cucina da campo e a prescindere dalla identificazione dei proprietari, il camper dove ha trovato la morte Samuel Imbuzan non avrebbe dovuto stazionare a Bados e nessuno avrebbe potuto accendere dei fornelli vicino al mezzo, in quel punto del litorale.

Verifiche sui genitori

La pm Sara Martino sta valutando la condotta dei genitori della vittima (ai quali non viene mossa, per ora, nessuna contestazione), la linea della Procura di Tempio è quella della massima cautela, vista la drammaticità della situazione. I genitori di Samuel hanno affidato l’incarico di assisterli all’avvocato Antonello Desini che ieri sera ha rilasciato una dichiarazione: «Abbiamo la massima fiducia nell’operato della Procura di Tempio e dei carabinieri. I miei assistiti non accusano nessuno e non abbiamo mai affermato che ci sono persone che sono scappate da Olbia per evitare le indagini. Abbiamo invece chiesto di essere sentiti come testimoni oculari di quanto avvenuto e siamo a disposizione dei magistrati». Il funerale di Samuel sarà celebrato domenica prossima a Rimini, sarà presente anche il padre che ora si trova in un clinica di Cesena.

