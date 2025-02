Caccia alle anatre, denunciato Trump Jr 

VENEZIA. Potrebbe finire in Procura la battuta di caccia di Donald Trump junior nella laguna: Andrea Zanoni, il consigliere regionale dei Verdi che ha rintracciato il video ha presentato una denuncia ai carabinieri forestali sostenendo che il figlio del presidente ha abbattuto esemplari di specie protette. «Per queste uccisioni sono previste sanzioni penali», dice. Nel video che indigna gli animalisti si vede Trump junior con alcuni amici in barca mentre abbatte in sequenza gli uccelli in volo e poi con una fila di volatili morti accanto a sé. Il tutto sarebbe avvenuto nel dicembre scorso nell’azienda faunistica Pirerimpiè a Campagna Lupia. Rientrato dalla gita in laguna, Trump junior e il suo gruppo di amici dagli Usa hanno postato il video: quelle immagini, e quelle degli uccelli morti tra cui la casarca, di cui è assolutamente vietata la caccia, hanno portato Zanoni a presentare la denuncia. Inoltre per avere il tesserino di caccia Trump dovrebbe risiedere in Italia e dalle immagini non sembra siano stati rispettati i limiti di carniere. Per l’assessore regionale a Caccia e Pesca, Cristiano Corazzari, Trump jr e il suo gruppo erano in possesso dei documenti richiesti ai cacciatori stranieri. «Sugli aspetti di natura penale - osserva - non posso essere io a rispondere».

