VaiOnline
Eccellenza.
18 novembre 2025 alle 00:27

Caccia alla vetta: in quattro punti sette formazioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In un campionato che non ha padroni e nel quale sinora si sono alternati in vetta Tempio e Nuorese, a volte trovatisi fianco a fianco, anche il decimo turno conferma l’incertezza di un torneo che, giornata dopo giornata, diventa più appassionante e lascia aperte innumerevoli occasioni a chi vuole conquistare il primato.

Se galletti e barbaricini a oggi sono stati i più presenti nella posizione di leader, un passo dopo l’altro stanno emergendo e recuperando terreno anche le due retrocesse (favorite d’obbligo, avendo alle spalle la recentissima esperienza della Serie D) e una formazione che da anni tenta il salto mancandolo per dettagli o imprevisti: si parla in quest’ultimo caso dell’Ossese e, nel primo, di Ilvamaddalena e Atletico Uri. Proprio gli isolani nell’ultimo appuntamento hanno sconfitto la capolista Tempio con un secco 2-0, una battuta d’arresto che ha consentito alla Nuorese di salire al comando assieme ai rivali grazie al prezioso pareggio colto nel finale a Lanusei. Punto che, tra l’altro, ha impedito agli ogliastrini di issarsi al comando, perché una vittoria avrebbe lanciato la squadra del tecnico Piras a quota 19: proprio quella del duo di testa.L’Uri dal canto suo ha avuto qualche difficoltà a superare il Sant’Elena, ultimo con la Ferrini Cagliari, ma il successo dà continuità a una scalata che ha portato i giallorossi a -3 dal vertice. Stessa situazione dell’Ossese, che invece ha travolto 4-0 un Villasimius accreditato a inizio stagione dei favori del pronostico vista la rosa e che tuttavia continua ad avere qualche problema di intesa. Ma col tempo cresceranno anche i sarrabesi, che comunque non sono così lontani (hanno 13 punti), mentre continua a stupire (e forse non dovrebbe) una formazione cui pochi davano credito e che invece oggi è seconda a una sola lunghezza dalle due battistrada: l’Iglesias, che se non avesse pareggiato col Buddusò in casa adesso sarebbe da sola al comando.

Insomma, i numeri confermano quanto sostenuto all’inizio: in soli quattro punti ci sono sette squadre e altre possono inserirsi nella battaglia per la promozione. Forse il livello è meno elevato del passato a causa della reintroduzione della regola dei fuori quota, ma l’incertezza e dunque l’interesse quest’anno sono certamente più alti. Con una incognita a breve: il Tempio giocherà una gara a porte chiuse e altre due con la gradinata riservata al tifo organizzato vuota: influirà sulle prestazioni?

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario

Otto morti, nessuno paga

Risarcimenti fermi per le vittime di Monte Pino e di Olbia 
Andrea Busia
Energia

Pale eoliche sulla rotta dei tonni

Carloforte, via libera del ministero all’Ambiente, ma non c’è l’ok della Cultura 
Enrico Fresu
Il progetto

Ponte sullo Stretto, c’è un nuovo stop

No della Corte dei Conti al contratto tra ministero e società concessionaria 
Gorizia

Muore per salvare la vicina dalla frana

Maltempo in Friuli: la vittima è un 32enne, individuato il corpo della donna 
Il conflitto

Zelensky a Parigi: «Accordo storico»

Impegno di Macron a rafforzare in dieci anni l’infrastruttura militare ucraina 