Caccia alla vetta: in quattro punti sette formazioni 

In un campionato che non ha padroni e nel quale sinora si sono alternati in vetta Tempio e Nuorese, a volte trovatisi fianco a fianco, anche il decimo turno conferma l’incertezza di un torneo che, giornata dopo giornata, diventa più appassionante e lascia aperte innumerevoli occasioni a chi vuole conquistare il primato.

Se galletti e barbaricini a oggi sono stati i più presenti nella posizione di leader, un passo dopo l’altro stanno emergendo e recuperando terreno anche le due retrocesse (favorite d’obbligo, avendo alle spalle la recentissima esperienza della Serie D) e una formazione che da anni tenta il salto mancandolo per dettagli o imprevisti: si parla in quest’ultimo caso dell’Ossese e, nel primo, di Ilvamaddalena e Atletico Uri. Proprio gli isolani nell’ultimo appuntamento hanno sconfitto la capolista Tempio con un secco 2-0, una battuta d’arresto che ha consentito alla Nuorese di salire al comando assieme ai rivali grazie al prezioso pareggio colto nel finale a Lanusei. Punto che, tra l’altro, ha impedito agli ogliastrini di issarsi al comando, perché una vittoria avrebbe lanciato la squadra del tecnico Piras a quota 19: proprio quella del duo di testa.L’Uri dal canto suo ha avuto qualche difficoltà a superare il Sant’Elena, ultimo con la Ferrini Cagliari, ma il successo dà continuità a una scalata che ha portato i giallorossi a -3 dal vertice. Stessa situazione dell’Ossese, che invece ha travolto 4-0 un Villasimius accreditato a inizio stagione dei favori del pronostico vista la rosa e che tuttavia continua ad avere qualche problema di intesa. Ma col tempo cresceranno anche i sarrabesi, che comunque non sono così lontani (hanno 13 punti), mentre continua a stupire (e forse non dovrebbe) una formazione cui pochi davano credito e che invece oggi è seconda a una sola lunghezza dalle due battistrada: l’Iglesias, che se non avesse pareggiato col Buddusò in casa adesso sarebbe da sola al comando.

Insomma, i numeri confermano quanto sostenuto all’inizio: in soli quattro punti ci sono sette squadre e altre possono inserirsi nella battaglia per la promozione. Forse il livello è meno elevato del passato a causa della reintroduzione della regola dei fuori quota, ma l’incertezza e dunque l’interesse quest’anno sono certamente più alti. Con una incognita a breve: il Tempio giocherà una gara a porte chiuse e altre due con la gradinata riservata al tifo organizzato vuota: influirà sulle prestazioni?

RIPRODUZIONE RISERVATA