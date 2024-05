Caccia alla verità sulla morte dei sub 

Un malore o un malfunzionamento delle attrezzature che consentivano ai due sub di respirare e lavorare a quella profondità. Sarebbero queste le ipotesi iniziali che hanno spinto la sostituta procuratrice Rita Cariello, titolare dell’inchiesta per omicidio colposo, a ipotizzare una doppia consulenza: da una parte l’autopsia già affidata che dovrà accertare le cause del decesso di Stefano Bianchelli e di Mario Perniciano, dall’altra l’esame delle strumentazioni in dotazione ai due sommozzatori recuperati senza vita a 107 metri di profondità nel mare di Villasimius. Erano a poca distanza l’uno dall’altro, ad una ventina di metri dal relitto del piroscafo San Marco, meta suggestiva (quanto complessa) per numerosi appassionati di immersioni.

L’autopsia

A eseguire domani mattina l’esame autoptico sui due corpi sarà il docente universitario Roberto Demontis, primario della divisione di Medicina Legale dell’ospedale Brotzu di Cagliari. A lui la pm ha già affidato l’incarico di scoprire le cause del decesso dei sub, provando anche a capire cosa possa aver provocato la tragedia. Erano dispersi da domenica, poi la Marina Militare e i Vigili del Fuoco li hanno individuati a poca distanza dal relitto affondato nel 1941 da un sommergibile inglese. Non è detto che l’esperto possa dare subito le risposte ai quesiti che la Procura ha posto, anche perché per avere un quadro chiaro e preciso di quanto accaduto ai due esperti d’immersione bisognerà attendere soprattutto gli esami istologici (accertamenti indispensabili anche per capire se ci possa essere stato un malfunzionamento dei respiratori). Potrà partecipare all’autopsia anche un consulente nominato dai familiari delle vittime che hanno ricevuto l’avviso dell’accertamento tecnico irripetibile. Nessun altro consulente sarà ammesso, visto che l’indagine è contro ignoti: dunque non ci sono indagati.

Le strumentazioni

Non è stata ancora assegnata, invece, la consulenza tecnica sulle strumentazioni sequestrate dagli investigatori della Capitaneria di porto. Qui il discorso si fa più complicato, anche perché sarà necessario individuare un esperto non solo di diving, ma di immersioni ad alta profondità. È probabile, dunque, che sia assegnato a qualcuno della Marina Militare. Stefano Bianchelli, 57 anni, originario di Todi (Perugia) e residente a Villasimius, con l’amico Mario Perniciano, cagliaritano di 60, erano spariti domenica e sono stati ritrovati senza vita dopo due giorni di ricerche. Gli uomini del Nucleo investigativo della Capitaneria hanno recuperato pressoché tutta l’attrezzatura che i due sommozzatori deceduti avevano predisposto per l’immersione. A questo proposito bisognerà capire anche chi aveva il compito di manutenzionare quelle sofisticate apparecchiature: tra queste ci sono anche le bombole e il rebreather, strumento indispensabile per scendere a quelle profondità visto che miscela ossigeno, elio e aria durante la discesa, garantendo le giuste proporzioni ed evitando malori improvvisi ai sub. Saranno effettuati accertamenti anche sul canapone che è stato utilizzato per la discesa.

Tra amici e colleghi di immersioni l’ipotesi che si fa largo sulle cause della tragedia è «quella di un malore che potrebbe aver colpito uno dei sub, con il secondo che potrebbe aver cercato di soccorrerlo perdendo a sua volta la vita. Succede talvolta – racconta un esperto – quando si è in due e uno cerca di salvare la vita a quello che si trova in difficoltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA