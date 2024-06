Caccia alla Nations League, oggi alle 12 i quarti con gli Usa 

Nel nono anniversario del- l’esordio in Nazionale maggiore e con quasi 180 partite in azzurro sulle spalle, la neppure 26enne Alessia Orro prova stamattina a guidare l’Italia verso la semifinale di Volleyball Nations League femminile. A Bangkok, dove la Finale 8 ieri è iniziata con i successi di Giappone e Brasile, le azzurre di Julio Velasco affrontano nei quarti (ore 12 in Italia, diretta su Dazn e in streaming su Vbtv) gli Stati Uniti battuti sabato a (3-1) a Fukuoka. Chi vince trova in semifinale domani alle 15.30 una tra Polonia e Turchia, in campo a seguire. La finale è in programma domenica ancora alle 15.30 italiane.

«Riaffrontare una squadra appena battuta ci obbliga a rifocalizzarci sul nostro gioco», dice l’opposto azzurro Paola Egonu, «e prevedere ciò che loro faranno nella partita. Dovremo trovare il modo di adattarci alle loro contromosse».

