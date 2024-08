Caccia alla giovenca, scoppia la polemica 

L’usanza affonda le sue origini nella notte dei tempi: all’alba del 14 agosto, si scatena “sa cassa de s’acchixedda”, la caccia della giovenca nel corso della quale gli scapoli del paese devono prendere al laccio una giovane mucca. Un’usanza antica. Che, però, quest’anno ha sollevato non poche polemiche: ad accendere le polveri le associazioni animaliste italiane che, a metà luglio, sono state protagoniste di una “mail bombing”: attraverso una “pioggia” di mail hanno chiesto alla sindaca Paola Casula, all’assessora Erica Erriu, alla Pro Loco e alla parrocchia chiedendo di annullare la caccia. Ai primi di agosto anche l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) ha fatto la stessa richiesta. Inutilmente. All’alba del 14 agosto la tradizionale caccia alla giovenca si è ripetuta.

“Sa cassa”

Che cosa ha suscitato l’indignazione degli animalisti? Una giovenca viene liberata mentre un gruppo di bagadius (scapoli) a cavallo vanno a caccia della giovane mucca che, ovviamente, fugge terrorizzata dalle urla degli inseguitori. Gli scapoli, disturbati in qualche modo dagli ammogliati, devono catturare la giovane mucca con un laccio, “a corrus limpius”, cioè il laccio deve prendere soltanto le corna. Il vincitore ottiene un fazzoletto di seta, una catenina d’oro e, magari, la speranza di trovare moglie in tempi brevi. Un’esperienza shockante per il bovino che, se non altro, non ha il destino che gli veniva riservato in passato: allora, veniva macellato e poi mangiato.

«Praticamente», spiegano in paese, «si tratta di una leggenda metropolitana: la giovenca non viene più macellata da almeno 70, 80 anni. E allora si faceva perché, almeno nei giorni di festa, si poteva mangiare un po’ di carne».

Le reazioni

Una polemica che imbarazza il paese. Il presidente della Pro Loco Giorgio Luigi Diana, contattato sia telefonicamente che per sms, non risponde. A far sentire le ragioni di Guasila è la sindaca Paola Casula. «Si tratta», afferma, «di una manifestazione che ormai esiste da centinaia d’anni. E, nel corso del tempo, è cambiata proprio perché sono cambiate le esigenze». A partire, spiega Casula, dal trattamento riservato agli animali. «La Asl ci ha dato una serie di prescrizioni che noi abbiamo puntualmente rispettato. A verificare la loro applicazione c’era il servizio veterinario della stessa Azienda sanitaria», racconta. La polemica non è nuova. «Già in passato gli animalisti hanno chiesto di sospendere la manifestazione», spiega. Ma, per il momento, andrà avanti. «Continueremo ad attenerci alle disposizioni degli enti preposti che stanno sopra di noi», conclude. Che cosa significa? La caccia alla giovenca continuerà a caratterizzare il Ferragosto di Guasila. Almeno sino a quando non arriverà uno stop dall’alto.

