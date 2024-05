Caccia alla finale dell’Europe Trophy 

A quasi due mesi dalla fine dei campionati di tennistavolo si assegna l’ultimo trofeo continentale, la Europe Trophy, terza competizione per importanza istituita nel 2022.

La “Grand Final” è in programma da oggi sino a domenica in Serbia, a Novi Sad, raggiunta ieri da Muravera e Santa Tecla Nulvi, le sole squadre sarde tra le venti qualificate alla fase finale.

Nulvi

Il Santa Tecla, nella competizione maschile, giocherà oggi contro i croati dell’STK Starr e domani con i francesi del Lille Metropole. Con Francesco Ara, nella doppia veste di giocatore e coach, ci saranno Aleksi Rasanen e Tomas Koldas protagonisti nel campionato di serie A2. Assenti per infortunio il rumeno Mihai Rosca (trentuno vittorie e imbattuto con la squadra della B1) e il coach Kvesic.

Muravera

Il Muravera sarà in campo nel torneo femminile con la squadra che ha vinto il girone D della serie A2. Ovvero quella che prevede le giovani Francesca Seu (16 anni, numero 27 d’Italia) e Nicoletta Criscione (18 anni, numero 24) guidate in campo e in panchina da Mihaela Encea. Oggi l’esordio contro la formazione croata del Dr Casl Zagabria, in tarda serata nuovamente in campo con le austriache del Bodensdof, domani è il turno dell’Antwerpen, che milita nel campionato belga. Le finali si giocheranno domenica.

