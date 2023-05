Caccia alla Coppa Italia 

La capacità di Simone Inzaghi e dei suoi uomini di non sbagliare le gare secche da una parte, l’entusiasmo e la freschezza di Vincenzo Italiano e dei suoi giocatori al primo appuntamento importante della carriera dall’altra. Inter e Fiorentina giocano oggi la prima delle due finali raggiunte in questa stagione: quella di Coppa Italia, vinta otto volte dai nerazzurri (detentori) e sei dai viola, (l’ultima però 22 anni fa). Preludio tuttavia per il club milanese al match che vale una stagione, la sfida al Manchester City per conquistare la Champions, il trofeo calcistico più importante al mondo, vero obiettivo da non fallire. Si gioca il 10 giugno a Istanbul, mentre i toscani scenderanno in campo il 7 giugno a Praga col West Ham per mettere in bacheca la Conference League, terzo trofeo d’Europa per importanza, nato una stagione fa e vinto nella prima edizione dalla Roma di Mourinho.

Le formazioni

Oggi però si pensa alla coppa nazionale.«Affrontiamo una squadra in salute», ha detto Inzaghi, «dovremo essere bravi a indirizzare la partita. Io specialista delle finali? Mi fa piacere e spero che questa fama prosegua, negli ultimi mesi abbiamo fatto cose importanti. La gara sarà aperta e non scontata. La Champions? La finale è inaspettata per la maggioranza ma noi ci credevamo sin dal sorteggio». A sua volta Italiano ha sottolineato «il grande orgoglio per essere arrivati sin qui, è stato un percorso fantastico. Cercheremo di dare del filo da torcere ai nerazzurri, sarà diverso dal campionato. L’imponderabile nel calcio è sempre dietro l’angolo. La formazione? Ho sempre dubbi su come mettere in difficoltà l’avversario, deciderò all’ultimo momento. Amrabat e Gonzalez stanno bene, vedremo». Si gioca all’Olimpico di Roma alle 21, diretta su Canale5.

Il Presidente

I rappresentanti delle squadre, accompagnati dai presidenti di Coni e Figc Giovanni Malagò e Gabriele Gravina e dai dirigenti della Lega Serie A, ieri sono stati accolti dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che però oggi non sarà allo stadio. «Sono certo che sarà un incontro di alto livello tecnico e sportivo», ha detto il Presidente, «è molto bello vedere prima lo scambio di saluti e dopo gli abbracci tra i giocatori avversari. Certamente ci saranno lealtà e correttezza, senza falli pericolosi volontari e simulazioni. Le simulazioni sono come un virus. Ma sono sicuro che saranno estranee al vostro incontro. Mi auguro che anche i tifosi si rispettino vicendevolmente, applaudendo comunque vada. Attenderò con imparzialità il risultato non solo perché è il mio ruolo, che mi impone semmai di tifare per gli arbitri, ma anche per quello che ho detto» su lealtà e correttezza. Il trofeo sarà consegnato da Lorenzo Casini, presidente della Lega, e Luigi Corradi, ad dello sponsor Trenitalia.