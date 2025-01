Caccia alla banda delle casseforti 

Tre assalti riusciti, quattro falliti per il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine. Alcuni lasciati a metà, probabilmente per un disturbo esterno. Il tutto in appena tre mesi. I supermercati della città e del sud dell’Isola sono a rischio. L’ipotesi degli investigatori – Carabinieri e Polizia al lavoro sui vari colpi – è che si tratti sempre degli stessi banditi: specializzati e suddivisi in gruppetti modulari. Non agiscono sempre insieme, ma la tecnica è sempre la stessa: sopralluoghi negli obiettivi, blitz nel market usando auto e furgoni rubati, forzare o sfondare l’ingresso, puntare sulla cassaforte e scappare. Pochi minuti, tutto studiato a tavolino.

La Giulietta

Un altro comune denominatore è quello delle auto usate: spesso, nelle riprese delle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali prese di mira, compare una Giulietta. Come nell’ultimo caso, nella notte tra venerdì e sabato, in viale Poetto al supermercato Tutti i giorni. La vettura scura è stata utilizzata per arrivare nel parcheggio: da qui sono scesi due uomini, incappucciati, che armati di piede di porco hanno aperto la porta del market, puntando direttamente alla cassaforte. Una volta prelevata, è stata caricata nell’auto per la fuga. Bottino: circa 4mila euro. Gli agenti della Squadra volante e della Squadra mobile hanno poi ritrovato la vettura – era stata rubata a Sestu, così come la targa riconducibile a una Opel Corsa – parcheggiata a Mulinu Becciu. Gli esperti della Scientifica hanno cercato eventuali tracce lasciate dai due malviventi.

I collegamenti

La stessa notte, a Iglesias, un tentativo di assalto all’Iper Pan di viale Villa di Chiesa: i ladri hanno forzato la vetrata e tentato di portare via la cassaforte legandola con delle cinghie a un Fiorino Fiat. La banda ha abbandonato il piano per l’arrivo dei carabinieri, una volta scattato l’allarme.

La scia

Altre due volte i banditi sono riusciti a completare le incursioni. Il colpo più grosso all’IperPan di Sestu, poco prima di Natale: vetrata sfondata, cassaforte legata a un mezzo e portata via. Bottino: 80mila euro. L’auto e il furgone, rubati qualche giorno prima, usati per l’assalto sono stati ritrovati abbandonati. In questo caso avrebbero agito almeno quattro persone, forse cinque. Furto riuscito anche al SuperPan di via del Canneto a Cagliari: e qui compare una Giulietta bianca. Stessa modalità per portare via 6mila euro. L’auto dell’Alfa Romeo è usata anche per il furto, fallito per l’arrivo dei carabinieri, al SuperPan di Decimomannu. Carabinieri e Polizia collaborano nello scambio delle informazioni anche su dei colpi iniziati e interrotti sia in città che nell’hinterland.

