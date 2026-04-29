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Guspini.
30 aprile 2026 alle 00:11

Caccia al voto tra social e faccia a faccia 

Liste quasi completate, incontri con i cittadini per definire i programmi 

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Quando i componenti delle tre liste non sono ancora definiti e i primi nomi iniziano a circolare tra le possibili conferme di questa legislatura, a Guspini i santini non sono più il punto forte della campagna in vista delle elezioni comunali di giugno. I gruppi puntano su dialogo, social e nuove tecnologie per accaparrarsi le preferenze, mentre alcuni scelgono, in questa fase, di non scoprire le carte e giocare sull’effetto sorpresa. Non tanto comizi, ma tavoli e incontri mirati su esigenze e criticità espresse dalla comunità.

Le liste

Nessuna ufficialità per i nomi nella lista che appoggerà il sindaco uscente Giuseppe De Fanti. Una certezza, però per la lista Centrosinistra per Guspini: «Sarà rinnovata. Tra chi sta terminando la legislatura, soltanto l’attuale vicesindaco Marcello Serru è ricandidato», spiega il segretario dem cittadino Andrea Moreal. La loro proposta è nel segno della continuità: «Il programma punta a consolidare i risultati ottenuti in questi anni. Faremo proposte per valorizzare la comunità sotto diversi punti di vista: associazionismo, famiglie, giovani, turismo e attività produttive, sport e cultura», aggiunge Moreal. La coalizione punta ora anche su una campagna social con video e post informativi che raccontano il lavoro svolto per il paese negli anni.

Più partecipativa fin dall’inizio l’Alleanza per la sinistra guspinese, con sede aperta tutti i giorni e tavoli tematici per la co-scrittura del programma. «Già otto realizzati finora», racconta il candidato sindaco Marco Pala, «con una partecipazione di 50-60 persone per tavolo sui temi relativi a lavoro, ambiente, scuola, cultura, cura della persona. Ci sono momenti di confronto e condivisione per individuare le linee direttrici di una futura azione amministrativa e di animazione territoriale. Parallelamente portiamo avanti incontri con le imprese e le associazioni del territorio». A maggio sono previsti incontri nei quartieri, con i referenti delle zone. Forte anche la presenza sui social e lo studio, con specialisti di settore, sui diversi ambiti.

Gli incontri

«Stiamo incontrando le persone». Secondo Simona Cogoni, la candidata sindaca della lista Impari questo è il punto forte su cui si concentra in questa fase la sua squadra. «Utilizziamo anche la tecnologia per raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e raccontarci, spiegando cosa vogliamo fare e come intendiamo farlo, anche metodicamente». Il contatto diretto è la strada scelta: «Contattiamo e parliamo direttamente con la gente. In questa fase di preparazione del programma resta centrale ciò che abbiamo raccolto in questi dieci anni nei banchi dell’opposizione, insieme a quanto emerge dagli incontri di queste settimane. Questo è, in sostanza, il lavoro che stiamo portando avanti».

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