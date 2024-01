Caccia al vincitore dei 100mila euro alla Lotteria Italia 

La città si interroga su chi sia il vincitore dei 100mila euro della Lotteria Italia. Di certo, almeno per ora, si sa soltanto il numero del biglietto – P192527 – e che è stato venduto a Quartu.

In una domenica deserta con quasi tutte le ricevitorie e i bar chiusi, scoprire qualcosa di più è un’impresa quasi impossibile, ma la curiosità aleggia tra i residenti che hanno scoperto che la dea bendata ha baciato anche la terza città della Sardegna.

Certo la cifra è ben lontana dai cinque milioni di euro del primo premio ma si tratta comunque di una quota consistente, soprattutto se arrivata nelle mani di una persona bisognosa.I biglietti sono stati estratti durante la trasmissione “Affari tuoi” e adesso i vincitori hanno 180 giorni di tempo per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Non è la prima volta che la fortuna bacia Quartu. Già in passato si sono avute grosse vincite con il Gratta e vinci, anche da 500mila euro.

