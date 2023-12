Caccia al tesoro per beneficenza 

Caccia al tesoro di solidarietà nei negozi del centro. L’iniziativa organizzata in via Porcu dal centro commerciale naturale nell’ambito della rassegna di fine anno, con la collaborazione degli scout, è stata un successo. Di negozio in negozio, alla ricerca del tesoro, sono stati poi assegnati i premi abbinati ad altrettante donazioni benefiche.

Il vincitore del primo premio si è portato a casa un buono da 500 euro da spendere nei negozi della strada dello shopping mentre mille euro sono andati alla Caritas. Al secondo un buono da 300 euro e 800 euro per la mensa del viandante, al terzo 250 euro e 500 euro alla comunità di Villaregia, al quarto e al quinto rispettivamente un buono acquisto da 200 euro.E anche ieri è stata una grande festa con via Porcu chiusa al traffico e con gli stand delle cantine per le degustazioni dei vini, abbinate a tanta musica, concerti e balli in piazza XXVIII aprile. (g. da.)

