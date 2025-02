Caccia al tesoro nel gran Castello! 

Il Castello di San Michele (Cagliari, via Cinquini) invita bambini e bambine a celebrare domenica dalle 11 tutti insieme la festività più pazza dell'anno.

Donna Violante vuole mettere alla prova tutti i piccoli visitatori e ha deciso di nascondere il suo preziosissimo tesoro tra le mura del castello. Raggiungerlo non sarà facile: dovrete osservare con la massima attenzione entrambi i piani della fortezza alla ricerca degli indizi nascosti, che dovrete poi essere bravi a interpretare. Riuscirete a raggiungere il nascondiglio segreto o finirete intrappolati in una delle torri? Potrete provarci solo prestando la massima attenzione durante la visita guidata che introdurrà il gioco. Attenzione! Solo coloro che si presenteranno vestiti in maschera potranno entrare a far parte del team di esploratori! Le sorprese non finiscono qui: al termine della caccia al tesoro, tutti i partecipanti potranno cimentarsi col divertente gioco della pentolaccia.