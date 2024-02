Caccia al tesoro, indizi in tutta la Sardegna 

Una serie di enigmi sparsi in tutta la Sardegna da risolvere per trovare il tesoro. Un esempio? L’anno scorso uno dei temi era il nuraghe, ma ha sbagliato di cercava la soluzione in uno dei cinquanta siti archeologici del capoluogo del Sarcidano. «L’indizio giusto – spiega Maria Antonietta Pirisi, leader della squadra vincitrice – era vicino al lago Cedrino di Dorgali, dove si trova il nuraghe chiamato “Isili”: lì abbiamo trovato uno dei 100 numeri necessari per accedere alla finale senza penalizzazioni (minuti)».

Al via

Organizzatori al lavoro e squadre che riscaldano i motori, la caccia al tesoro della Sardegna 2024 in fondo è già cominciata. Organizzata dall’associazione culturale Gitaneris prenderà il via il 25 marzo e terminerà il 25 aprile. L’anno scorso a trovare l’ambito premio la squadra “Gli amici di Maria”, uno dei gruppi più longevi e più blasonati della storia della manifestazione cominciata nel 1995 nell’ambito del Comune di Isili fino a spaziare nei paesi vicini e poi coprire tutta l’Isola.

«Il buon risultato della nostra caccia», ha raccontato Maria Antonietta Pirisi caposquadra «va soprattutto ai miei ragazzi che fanno davvero tanto». Un gruppo variegato formato da giovani e meno giovani, da persone di Isili ma anche di altri paesi che con il tempo si sono uniti. «Abbiamo conosciuto tante belle persone», aggiunge Maria Antonietta Pirisi, «che contattavamo tramite i social e ci aiutavano a risolvere la prova. Alcuni sono entrati a far parte della squadra, arrivano da Santa Teresa, Buddusò, Ozieri e Cagliari».

La caccia si è evoluta e oggi riguarda tutta la Sardegna. «Possiamo dire che sarà inclusiva», hanno detto gli organizzatori, «è stata pensata per far divertire bambini, ragazzi, adulti e anziani».

La crescita

«All’inizio», ha aggiunto Maria Antonietta Pirisi, «eravamo un po’ titubanti su questa nuova formula ma vivendola dobbiamo dire che è molto interessante, ci sta permettendo di conoscere ogni angolo della Sardegna».

Come in una vera famiglia non mancano i momenti di tensione e le polemiche con le altre squadre. «L’impegno dura circa due mesi», ha detto la caposquadra, «qualche volta si perde anche la pazienza, io cerco sempre di tenere tutti uniti perché è importante partecipare ma vincere è una bella soddisfazione».

Il gruppo

Nonostante il grande lavoro che impegna tutte le squadre per un lungo periodo, la caccia continua a coinvolgere centinaia di persone. C’è un lavoro organizzativo fondamentale, i supporti tecnologici, i social, le macchine che corrono in lungo e in largo, chi sta al campo base e chi viaggia alla ricerca del simbolo da fotografare. La sinergia per gestire tutto questo è fondamentale, per “Gli amici di Maria” e per le altre squadre. «Il bello», ha aggiunto Maria Antonietta Pirisi, «è stare insieme, voler risolvere gli enigmi che sono avvincenti grazie al genio di Mario Corongiu e del suo staff».

Anche quest’anno tutta la Sardegna sarà meta della Caccia al tesoro. »Il tema di quest’anno» hanno aggiunto gli organizzatori, «è un valore identitario della nostra società e fortemente presente in tutti i paesi. Un’anticipazione? Tutti quanti abbiamo avuto, almeno una volta, a che fare con lui».

