Caccia al tesoro da record: la vittoria agli Amici di Maria 

Si è conclusa in un clima di gioia e di festa l’edizione 2023 della Caccia al tesoro della Sardegna. A trovare l’ambito tesoro la squadra isilese “Gli Amici di Maria”. Si trattava di una scatoletta, nascosta a Santa Teresa di Gallura e ha richiesto non poche peripezie prima di essere trovata.

A superare le 100 prove previste è stata una formazione storica, nata fin da quando la manifestazione si svolgeva nel solo territorio isilese. Oggi la Caccia al tesoro è un evento di portata regionale, le tredici squadre che hanno partecipato infatti erano formazioni variegate e di diverse parti della Sardegna. Il gioco ogni hanno appassiona sempre più persone, si basa su un filo conduttore (quest’anno erano i nuraghi) e porta i partecipanti a girare in lungo e in largo l’isola alla scoperta di luoghi selvaggi e meravigliosi. Tutto questo nasce dalla mente, dall’esperienza e dalla curiosità di Mario Corongiu, ex vigile urbano di Isili e padre della manifestazione che è partita dal Sarcidano per raggiungere tutti gli angoli della Sardegna. Con lui alcuni collaboratori che lo aiutano a trovare i posti e a sistemare le prove. Ed oggi il loro pensiero è già rivolto alla prossima edizione. (s. g.)

