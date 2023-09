Caccia al pedofilo con l’auto rossa 

C’è un pedofilo che adesca i bambini. L’allarme in città scatta con un tam-tam che rimbalza da una chat all’altra dei telefonini di centinaia di mamme nuoresi, e finisce anche su uno dei gruppi social più diffusi con migliaia di iscritti. Il post è circostanziato “nella periferia di Nuoro, c’è un uomo che tenta approcci sessuali con minorenni”. Un allarme che arriva anche alla Polizia che non sottovaluta il caso. Le Volanti intensificano i controlli nella zona indicata e le indagini vengono avviate per una storia che al momento è ritenuta comunque verosimile. Anche se non si hanno certezze. A non far sottovalutare l’allarme è soprattutto un recente precedente inquietante, rimasto irrisolto. Nell’aprile scorso a Nuoro un uomo, mai identificato, aveva offerto 30 euro ad un minorenne per appartarsi con lui. Era successo in pieno giorno alla stazione degli autobus di viale Sardegna.

L’allarme

«All’attenzione di tutti i genitori di Città Giardino, Città Nuova e dei quartieri periferici, c’è in giro una macchina rossa con un uomo alla guida, che cerca di attirare i bambini che giocano fuori, promettendo a loro: video giochi, macchinine e quant’altro, siete pregati di sorvegliare, e in caso prendere numero di targa, e chiamare subito la polizia...grazie. Mi è stato chiesto di condividere questo. È successo ieri a Città Giardino». Il post pubblicato sui social arriva da una chat di madri. Impossibile risalire all’autore. Ma l’allarme offre elementi non di poco conto agli inquirenti da cui poter verificare, anche se si cerca di risalire alla mamma che ha lanciato per prima l’allarme tanto circostanziato, poi rimbalzato sui social. L’invito degli inquirenti è a presentare una denuncia formale.

Il precedente

Nell’aprile scorso un allarme simile era scattato in pieno centro città. In quel caso la denuncia era partita dalla telefonata fatta al 113 dalla mamma della potenziale vittima, sfuggita all’approccio del pedofilo. Un uomo, oltre la sessantina, aveva avvicinato un minorenne mentre nel deposito Arst di viale Sardegna attendeva il pullman per tornare a casa dopo la scuola. Una cosa normale, visto che le prime domande sarebbero state delle semplici e innocue richieste di indicazioni. L’uomo, però, poco dopo aveva svelato il suo reale intento, provando ad adescare lo studente. Proponendogli, dietro la ricompensa di 30 euro, una prestazione sessuale. La vittima mancata del pedofilo era un minorenne di un paese dell’hinterland.

Il racconto di quanto avvenuto era stato fatto dalla madre del ragazzo, allarmata dalla vicenda e anche in quel caso aveva messo in guardia da eventuali rischi gli altri genitori e le potenziali vittime. Sul caso avevano indagato gli agenti della Questura di Nuoro, chiamati pochi istanti dopo l’accaduto dalla vittima. Ad oggi le indagini non sono, però, riuscite a dare un volto all’uomo. Ora un allarme simile, questa volta, se il fatto sarà confermato, c’è un indizio in più: l’uomo viaggiava su un’auto rossa.

RIPRODUZIONE RISERVATA