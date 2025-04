Caccia al pass per entrare nella Ztl 

Continua il dibattito sulle nuove regole della Ztl. La quarta commissione consiliare ha esaminato nuovamente una serie di questioni relative alla zona a traffico limitato nel centro cittadino. Uno dei dati più rilevanti riguarda il record di richieste delle autorizzazioni per accedere: finora sono 583 pass gialli per il centro storico, 124 verdi per il parcheggio, 24 “Delivery” per i rider e 229 alcune strade nel cuore della città. Sono 960 pass rilasciati a partire dall'inizio dell'anno. A questi, vanno aggiunte le autorizzazioni di transito in ztl giornaliere che variano dalle 10 alle 15 richieste al giorno.

Il Comune

«Prevediamo di arrivare a 280 pass per la sola zona rossa - dichiara l'assessore alla Viabilità Francesco Melis – tante macchine che possono potenzialmente entrare nello stesso arco di tempo in zona rossa rappresenterebbero non solo un problema alla viabilità, ma anche alla sicurezza». Il confronto, nell'ultima seduta, si è basato sulla richiesta da parte dei consiglieri Marco Loddo e Alessandro Lorefice di estendere di un'ora l'orario di apertura al pubblico della zona rossa: «Vorrei che si valutasse la possibilità di estendere il limite della fascia mattutina non alle 9 ma alle 10, in modo da consentire ai residenti di scaricare il grosso di una spesa o di un acquisto» chiede Loddo. È dello stesso avviso Lorefice, che spiega: «Ritengo sia il giusto compromesso per permettere ai residenti di poter svolgere le proprie faccende quotidiane, senza creare disturbo alle attività commerciali e turistiche». «La nostra Ztl è già prolungata rispetto alle altre – risponde Melis -, se si va a guardare la fascia pomeridiana delle altre città ci si rende conto che la zona rossa è aperta solamente due ore, mentre noi consentiamo l'apertura dell’area pedonale urbana per 3 ore e mezzo. Per adesso alla richiesta non segue un sì, ma dovrà essere oggetto di valutazione».

Le reazioni

La commissione si riunirà nuovamente il 22 aprile. «È importante che se ne stia discutendo ma bisogna capire quali siano i margini di manovra – commenta Remigio Cabras, portavoce del comitato che ha sollevato dubbi sulle nuove regole Ztl -. siamo in attesa di capire quali siano le volontà dell’amministrazione di poter modificare la Ztl, soprattutto in favore degli stessi residenti del centro storico».

