Caccia al parcheggio vicino al cimitero, super lavoro per la polizia locale 

Pienone al cimitero comunale di via Marconi, dove centinaia di persone stanno rendendo omaggio ai loro cari defunti. La zona è presidiata dagli agenti della Polizia locale, che stanno verificando il corretto ingresso e l’uscita dalle aree dei parcheggi.

Per il resto invece ci sono gli operatori del cimitero, che controllano il rispetto delle regole all’interno del camposanto. È vietato introdurre bottiglie di plastica, entrare con animali e fumare all’interno dell’area cimiteriale.

Oggi è in programma la messa per i defunti con tutti i sacerdoti della forania. Contrariamente al solito, sarà celebrata la mattina alle 10,30 all’ingresso della parte nuova del camposanto. Dato l’alto numero di persone attese, si consiglia di parcheggiare nelle vie più lontane nella zona del camposanto. Per agevolare l’accesso di anziani e disabili è ancora disponibile fino a domani la piccola auto che accompagna ai loculi. Basta richiederla all’ingresso.

Ieri è entrato in vigore l’orario invernale, quello continuato proseguirà anche oggi dalle 8 alle 16,50. Da lunedì si torna poi alla normalità con la chiusura settimanale e poi da martedì con i soliti orari.

