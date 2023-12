Caccia al manico incappucciato: servizi mirati in diversi quartieri  

A metà mese l’ultimo episodio segnalato alle forze dell’ordine, avvenuto in via Giotto: una ragazza molestata da un uomo e costretta a rifugiarsi in un condominio. E anche in questo caso si tratterebbe dello stesso maniaco, incappucciato, che agisce in diversi quartieri: oltre a Mulinu Becciu, anche a Is Mirrionis, a Sa Duchessa per arrivare fino alle zone dove ci sono locali notturni.

Le indagini, con appostamenti e servizi di controllo da parte delle forze dell’ordine, vanno avanti con più forza dopo che i numerosi casi denunciati sono stati assegnati a un unico magistrato. Così la caccia all’uomo viene portata avanti da un coordinamento unitario degli investigatori. Perché dalla scorsa primavera sono almeno una dozzina gli episodi denunciati a Polizia e Carabinieri.

Ed effettivamente gli elementi presenti nelle varie querele fanno pensare che il maniaco entrato in azione più volte sia sempre lo stesso: agisce indossando una felpa con cappuccio e porta gli occhiali scuri anche di notte. Un lavoro non semplice perché l’uomo agisce in periodi e zone diverse, dunque non è facile coglierlo sul fatto. Ci sono andati molto vicini gli agenti dopo le molestie a una ragazza nella zona di via Newton. (m. v.)

