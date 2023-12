Caccia al maniaco, si accende la Procura 

Non una task-force di investigatori a caccia di un solo uomo, ma un coordinamento unitario di tutti i fascicoli aperti in Procura sul presunto maniaco incappucciato che, ormai da mesi (ma c’è chi sostiene che siano anni), semina il panico tra le ragazze che vivono a Is Mirrionis, Mulinu Becciu, le universitarie di Sa Duchessa e vari altri quartieri limitrofi. Oltre una dozzina di episodi denunciati dalla scorsa primavera, ora tutti assegnati ad un unico magistrato che dovrà coordinare le indagini dei carabinieri.

La ricognizione

In gergo tecnico - nei corridoi della Procura - la chiamano ricognizione, ovvero l’attività del procuratore o di uno degli aggiunti che interpellano i sostituti per avere l’elenco dei singoli fascicoli assegnati che possono avere una interconnessione tra loro. Viene facile quando si indaga su una persona “nota” o su società, più complicato quando si devono spulciare i procedimenti “a ignoti”. È il lavoro fatto nelle scorse settimane, su spinta del procuratore Rodolfo Sabelli, dall’aggiunto Guido Pani che coordina il “Terzo gruppo”, il pool di cinque magistrati che si occupano di reati contro la persona e che comprendono anche quelli contro la libertà sessuale , la famiglia, i minorenni e le vittime vulnerabili. Un gruppo del quale fanno parte i sostituti Gilberto Ganassi, Marco Cocco, Andrea Massidda, Ginevra Grilleti, Diana Lecca e Rossana Allieri. Terminato il certosino lavoro di ricognizione, tutte le indagini sono state accentrate su un unico pubblico ministero che ora confronterà il contenuto delle varie denunce per trovare i punti in comune e provare a dare un nome all’aggressore.

Le denunce

Tutte le vittime hanno raccontato che indossava una felpa con cappuccio e degli occhiali scuri anche di notte. Da anni molesta e importuna le donne, ma anche ragazze giovanissime, nei rioni di Is Mirrionis e attorno al polo universitario di Lettere. Una delle ultime aggressioni è avvenuta nella notte di sabato 11 novembre: una ragazza, che passeggiava in compagnia di un’amica, sarebbe stata aggredita e toccata nelle parti intime. La reazione disperata e le urla lo avrebbero messo in fuga. Già quasi dieci anni fa, nel 2014, un episodio analogo era avvenuto nella zona di via Giotto, mentre nel 2019 era stata molestata una minore. Ma le segnalazioni e le denunce sono frequenti: tre episodi nel 2020 e altri tre nel 2021, mentre lo scorso anno sono arrivate le denunce di un’infermiera e altre studentesse tra gennaio e settembre. Altri palpeggiamenti si sarebbero registrati a Capodanno 2022, mentre l’estate scorsa, nel corso di una manifestazione di spettacoli musicali nel polo universitario di Sa Duchessa, varie giovani avevano denunciato di essere state toccate mentre si erano appartate per necessità fisiologiche. Nelle scorse settimane altre segnalazioni, sino alla decisione della Procura di completare una ricognizione dei fascicoli (tutti contro ignoti con l’ipotesi di violenza sessuale) e riunirli sotto la supervisione di un unico magistrato.

