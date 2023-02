Caccia al lavoro e al personale qualificato 

Convegni, seminari, colloqui. Tutti nel nome di un lavoro da cercare o da trovare. L’istituto Ciusa di Nuoro ieri è una incredibile vetrina di opportunità e attese, concentrate nel Job day organizzato dall’assessorato regionale al Lavoro e dall’Aspal. Sono riusciti a riunire oltre 2800 candidati a caccia di un’occupazione e 120 aziende di cui 50 in presenza, senza considerare la moltitudine di studenti. Tra di loro sono già all’opera gli allievi dell’istituto alberghiero di Siniscola guidati dall’insegnante Maria Giovanna Arcadu. «Siamo stati incaricati del catering, è un’esperienza importante», spiega Alessandro Ledda tra formagelle, seadas, pompia e altre prelibatezze. «Tornate in Sardegna perché la nostra terra ha bisogno di noi», dice in quel momento, collegata dalla Germania, Claudia Pala, scienziata che lavora all’Agenzia spaziale, partita dal liceo di Bitti. «Siamo qui per farci un’idea, siamo orientati per l’università», dicono Mauro Loi, Mattia Porcheri, Marta Corona e Valentina Selis del liceo scientifico di Nuoro.

La Regione

Ada Lai, assessora del Lavoro, spiega: «Mettiamo in contatto i giovani e i disoccupati con le imprese, le istituzioni e tutti gli attori che possono offrire opportunità lavorative. Questo territorio ha la montagna e il mare, custodisce le vere tradizioni della Sardegna. Sono grandi opportunità. Oltretutto, auspichiamo che arrivi l’Einstein Telescope che produrrà effetti importanti non solo per le infrastrutture, ma per la creazione di una nuova economia, quella della scienza». Ai giovani raccomanda: «Seguite le vostre inclinazioni, formatevi per diventare i più bravi, girate il mondo ma fate fruttare i vostri talenti in Sardegna». Dice la direttrice dell’Aspal, Maika Aversano: «Il Job day territoriale è uno strumento di animazione, di sollecitazione, di conoscenza e di informazione. I territori sono tutti diversi, così devono essere diverse le proposte di occupazione e di formazione».

Le difficoltà

L’incontro tra domanda e offerta non è comunque facile. «Siamo alla ricerca di personale qualificato che non troviamo perché la stagione è corta e i giovani, compresa mia sorella, vanno all’estero perché qui non c’è la continuità di lavoro - dice Antonio Dessena, titolare a Orosei dell’osteria “Da Antonio” -. È fondamentale allungare la stagione, la Regione ci aiuti in questo». Aveva molte prenotazioni, ma in tanti hanno disertato. Marco Ognissanti della società Hosteda di Cagliari dice: «Vedo molti giovani alla prima esperienza e tanti alla ricerca di un posizionamento dopo anni di lavoro. Vedo più curiosità che necessità». Dario Giovanetti di Bini viaggi di San Teodoro e Su Lithu di Bitti: «Cerco varie figure, qui ci sono tanti giovani alla prima esperienza. Va anche bene, bisogna pure iniziare». Marco Sedda di Capo Est di Siniscola ammette: «C’è poca gente qualificata, è difficile trovare personale». C’è anche chi sorride come Antonella Spanu del Consorzio noleggiatori di Cala Gonone: «Sta andando bene, i ragazzi che ho incontrato rispettano i requisiti».