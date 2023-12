Caccia al ladro con diffamazione 

Clima da far west a Sant’Antioco dove la sindrome della caccia al ladro ha preso il sopravvento superando ogni limite. La situazione è sfuggita al controllo e continuano a circolare, soprattutto su whatapp delle vere e proprie foto segnaletiche anche di persone che, con i furti denunciati recentemente ai carabinieri della locale stazione, non hanno nulla a che fare. Diffamazione e calunnia sono gli elementi che caratterizzano le ultime ore dove si arriva vedere furti e azioni criminose, anche dove non ci sono. Si fanno ricadere accuse pesanti addirittura verso persone che per motivi di lavoro, qualcuno anche per motivi di salute, da tempo non dimorano nel territorio comunale, bensì altrove. Il pesante clima che si respira oltre ad aver stimolato la paura di ritrovarsi i ladri in casa, ha portato le malelingue ad indicare con foto e addirittura false notizie su internet persone che con i furti e i fatti di queste ultime settimane non hanno nulla a che fare.

«Era ciò che temevo sin dall’inizio - dice il sindaco Ignazio Locci - fake news, diffamazione e calunnie caratterizzano il fatto che qualcuno potrebbe nutrire la voglia di farsi giustizia da solo e questo le istituzioni lo devono assolutamente evitare. Oggi al Prefetto illustrerò proprio questa incresciosa situazione e spero che gli autori dei furti vengano assicurati alla giustizia anche per rimettere ordine alle cose e far cessare questa ingiustificata caccia al ladro che potrebbe sfuggire al controllo».

