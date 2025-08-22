Caccia al killer, stretta finale 

La caccia agli assassini di Marco Pusceddu è alla stretta finale, la Procura di Sassari e i Carabinieri (Sassari, Ozieri e Iglesias) avrebbero inquadrato con precisione, prima il contesto nel quale è quale è maturato il delitto di Buddusò e poi i protagonisti di quella che è stata a tutti gli effetti una esecuzione. Stando a indiscrezioni i magistrati di Sassari stanno raccogliendo gli ultimi riscontri per procedere agli arresti. A quanto pera sono diverse le persone sospettate di avere avuto un ruolo nella missione omicida conclusa a Buddusò con l’uccisione dell’operatore di Areus. La pm Elena Succu starebbe lavorando per una misura che riguarda l’esecutore materiale dell’omicidio (ci sarebbe una persona identificata) e altri soggetti coinvolti, a diverso titolo, nel delitto. Decisiva per le indagini la storia personale di Pusceddu e le sue ultime vicende, tutti fatti che sarebbero avvenuti nel sud dell’Isola dove la vittima viveva. Gli investigatori dell’Arma non hanno svolto alcuna attività che riguarda persone o ambienti di Buddusò e di Berchidda (centro dove Pusceddu ha lavorato per qualche tempo). Le indagini non hanno riguardato la vita e le frequentazioni dell’operatore di primo soccorso nel nord della Sardegna. I fatti che interessano la polizia giudiziaria sarebbero avvenuti tutti nella zona di origine di Marco Pusceddu. Non sarebbero emersi inoltre fatti che possano collocare la vittima in vicende che la inseriscono in contesti di criminalità organizzata o di gravi reati. I Carabinieri starebbero puntando su alcune vicende strettamente personali.

I riscontri

Gli investigatori hanno una tesi delineata sulla quale lavorare, ma l’inchiesta non è ancora arrivata all’ultimo atto. La polizia giudiziaria sta cercando i riscontri per le richieste delle misure cautelari. Vengono passate al setaccio, immagini di sistemi di videosorveglianza, tabulati telefonici e le dichiarazioni di tutte le persone sentite. Sarebbero stati effettuati anche accertamenti tecnici che riguardano elementi utili per arrivare all’arma usata per uccidere Pusceddu. Chi ha sparato sembra avere messo in conto di essere individuato e arrestato.

