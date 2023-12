Caccia al killer dell’allevatore 

A che ora esattamente Francesco Cidu è giunto martedì mattina nel suo ovile di Gaidanu, dove ad attenderlo c’era il killer che con la sua missione di morte ha fatto piombare la laboriosa comunità di Gavoi in un clima di paure e insicurezza? La risposta a questo e ad altri interrogativi arriverà solo sabato mattina, quando sarà eseguita l’autopsia, già prevista ieri e poi slittata, al San Martino di Oristano. Le attività avviate dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ottana, guidata dal tenente Antonio Laezza, potranno dare ulteriori elementi per vagliare alibi e orari delle decine di persone che in questi giorni gli investigatori hanno sentito. Si cerca di ricostruire ogni attimo prima dell’omicidio e il passato della vittima. Perché una cosa è certa: a Gavoi, negli ultimi due mesi, il clima di tensione è cresciuto attorno a una serie ininterrotta di attentati incendiari minando un equilibrio che aveva tenuto per anni il paese lontano dalle logiche del muretto a secco.

Attentati e tensioni

Si indaga a 360 gradi. L’attenzione degli investigatori si è concentrata anche sugli attentati. Non solo quelli noti alle cronache, ma episodi che non hanno mai avuto risalto pubblico. Auto e furgoncini bruciati. L’ultimo circa due settimane fa. Sette dall’inizio di ottobre. Non si trascura nulla, alla ricerca di un possibile filo d’Arianna. Si cerca di capire se ci possano essere collegamenti con la sequenza di atti incendiari che hanno turbato la comunità. Si vaglia anche il passato della vittima, a iniziare dalle pesanti accuse da cui Cidu, 66 anni, era stato assolto esattamente un anno fa, il 20 dicembre, che coincide con la data scelta dal killer. Era stato processato come presunto autore, insieme al figlio Mauro, di un raid dove furono sgozzati 17 agnelloni e venne incendiato un ovile. Le certezze rimangono quelle di un delitto inusuale a Gavoi, due o più fucilate. Una al fianco e l’altra alla testa, il colpo di grazia. Si valuta anche la via di fuga del killer, se sia stato ripreso da qualche telecamera di altri ovili. Da una parte c’è un tratto di campagna dove insistono varie aziende, alcune vicine e dove la copertura della vegetazione ad occhi indiscreti non è una certezza, dall’altra un fitto bosco. Le indagini, coordinate dal pm Andrea Jacopo Ghironi, non tralasciano nulla.

In Prefettura

Ieri a Nuoro si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Giancarlo Dionisi, presenti il sindaco di Gavoi Salvatore Lai e la procuratrice Patrizia Castaldini. «Abbiamo chiesto unitarietà di intenti per arrivare a una soluzione del caso alla procuratrice che ci ha assicurato il massimo impegno - ha detto Dionisi - Ci sarebbe già qualche pista per la risoluzione del caso, ma anche per gli autori degli attentati». Lai affida ai social una riflessione e chiede alla comunità di unirsi e usare «il linguaggio del dialogo e della comprensione a cominciare da quello essenziale con i propri figli, degli adulti con i bambini e giovani».

