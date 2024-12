Caccia al giustiziere della sosta selvaggia 

Anche nel campo dei divieti di sosta arrivano i giustizieri fai da te. Succede a Sestu nell’isolato tra via Brigata Sassari e via IV Novembre. Qualche automobilista infatti si è ritrovato i tergicristalli sollevati, qualcuno addirittura le ruote bucate. La colpa? Aver parcheggiato male, o almeno così sostiene il misterioso giustiziere. Che su un’auto ha anche lasciato il cartello “sei in divieto”.

Le vittime al momento non hanno voluto fare commenti, ma c’è chi dice che sia successo molte volte, tanto che i “giustizieri della sosta” potrebbero essere più d’uno. Due le ipotesi: uno stupido scherzo o magari la reazione di chi si è trovata bloccata l’uscita di casa da un’auto, malcostume diffuso in parecchie vie sestesi. Eppure la Polizia Locale ha anche aumentato i controlli e pure le multe contro gli automobilisti incivili. Da parte delle forze dell’ordine resta dunque il consiglio di prendere il telefono e segnalare.

RIPRODUZIONE RISERVATA