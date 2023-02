Caccia al conducente del furgone rubato 

Gli agenti hanno un’idea di chi possa essere l’uomo che, alla guida del furgone rubato, domenica pomeriggio ha rischiato di provocare diversi incidenti e di investire delle persone nel Corso e in altre vie del centro. Le ricerche sono proseguite ieri, ma del tizio nessuna traccia.

I poliziotti della Squadra volante sono al lavoro da quando è iniziato l’inseguimento. Il mezzo, rubato a Villacidro, è stato rintracciato in centro. Le pattuglie della Polizia hanno cercato di non perdere il contatto ma il furgone, passando nelle zone pedonali e percorrendo contromano diverse strade, ha raggiunto Sant’Avendrace e poi Is Mirrionis. Poi il conducente ha abbandonato il mezzo in via Quintino Sella. Ha danneggiato almeno tre auto e un pullman, rischiato di travolgere una signora in sedia a rotelle (viva per miracolo) e sfiorato altre persone costrette a salire sui marciapiedi per evitare di essere investite. (m. v.)

