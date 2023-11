Caccia al cinghiale, colpito all’addome un pensionato di Sestu   

Due giornate di caccia e due incidenti. Ieri nelle campagne di Scano Montiferro un cacciatore, 71enne originario di Sestu, è stato colpito all’addome da una palla di rimbalzo. Subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso, non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Ghilarza, guidati dal capitano Nico Lamacchia.

L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 9.30 in località sa Roda manna. Il 71enne stava partecipando a una battuta di caccia grossa insieme ai suoi compagni quando improvvisamente c’è stato l’incidente. Uno degli amici ha esploso un colpo di fucile che, di rimbalzo, ha colpito il pensionato all’addome su un fianco. Immediatamente sono scattati i soccorsi, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus che, dopo le prime cure sul posto da parte del personale sanitario, ha accompagnato il cacciatore ferito all’ospedale di Sassari in codice rosso. Il 71enne è sempre rimasto cosciente e vigile, dopo gli accertamenti gli sono stati assegnati 20 giorni di prognosi.

Nelle campagne di sa Roda manna sono arrivati anche i carabinieri che hanno sentito i testimoni e raccolto tutti gli elementi utili per fare luce sull’episodio. In particolare è stato sentito il pensionato 72enne di Scano Montiferro che ha esploso il colpo di fucile. Gli accertamenti continuano, sarà aperto un fascicolo per lesioni.

Solo una settimana un altro incidente simile era accaduto nelle campagne di Aidomaggiore, era rimasto ferito un cacciatore di Ghilarza. ( v.p. )

