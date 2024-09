Caccia ai vulcani del Giurassico 

La fiamma della meraviglia non si è mai assopita. A 88 anni continua a studiare, esplorare e a fare scoperte. «Recentemente, con grande fortuna, ho scoperto che esiste un’attività vulcanica nel Supramonte che risale a circa 165 milioni di anni fa, nel Giurassico, il periodo intermedio dell’era mesozoica. C’è stata un’attività esplosiva quando il mare è entrato in Sardegna e ha depositato vari calcari nel Supramonte», spiega Antonio Assorgia.

La storia

Originario di Iglesias, all’età di quattro anni si trasferisce a Roma insieme ai suoi sette fratelli e a sua madre, dopo lo scoppio della guerra. Dopo una laurea in Geologia si propone come assistente volontario all’Università di Cagliari, intanto insegna anche scienze e matematica alle scuole medie, mineralogia e geologia all’Istituto Minerario di Iglesias e dal 1983 è professore di Vulcanologia e Speleologia al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Cagliari, fino al 2001. Tra le sue scoperte, insieme a Franco Todde e Sergio Puddu, ricorda il tempio ipogeo preistorico di Su Benatzu, a Santadi, nel 1968: «trovammo una ventina di bronzi e 1500 anfore». Da circa dieci anni vive a Baunei, per stare vicino a sua moglie Antonella e continuare a studiare il vulcanismo sia Mesozoico che Pliocenico del Supramonte. «Per me la geologia non è geologia, è amore. Mi sento nato per questo, da piccolino prendevo le candeline della torta e andavo ad esplorare le Catacombe romane», ricorda. Da tempo coltiva un sogno, fermamente convinto delle potenzialità di questo territorio. «Qui troviamo tutto: il Paleozoico, il Mesozoico, il Quaternario, basalti, rocce, graniti. Ci sarebbero le basi per aprire una scuola internazionale di Geologia – spiega Assorgia -, un luogo in cui accogliere tutti gli studiosi del mondo. Sognare è bello, ma non so se si avvererà mai, sia perché servirebbero tanti soldi ma anche perché non abbiamo le capacità di cuore per realizzarlo, non vedo un grande interesse».

Non solo mare

Eppure, la geologia potrebbe avere un ruolo importante, dal punto di vista scientifico che culturale, un modo per valorizzare l’entroterra e per inserirsi in un circuito turistico oltre il mare. Questo è un territorio che offre molte possibilità, ma pare che i giovani riescano a vedere solo il mare. «L’entroterra è ricco di cose belle da scoprire – continua -, noto che i giovani non amano molto stare a contatto con la natura, complice l’evoluzione tecnologica che li allontana dal reale. È importante che fin dalle elementari si insegni a conoscere l’ambiente, si faccia conoscenza diretta della natura, nella natura. Immagino un’oasi botanica nel Supramonte, dove ci sono querce millenarie, dove poter portare i bambini in primavera, con i banchi sotto le querce». Oggi è anche il responsabile della Sala dei minerali, delle rocce e dei fossili, al Centro di Documentazione di Baunei. Il suo mondo, circondato da tutto ciò che ama.

