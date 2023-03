Caccia ai vandali dei cartelli stradali 

Purtroppo deturpare i cartelli della segnaletica, ma anche quelli turistici e di indicazioni varie, è un fenomeno che sembra sempre più difficile arginare. Basti pensare a quello che accade al Poetto e nella costa dove praticamente tutti i cartelli sono stati segnati con il marchio “Jon”, lasciato da qualcuno che non aveva di meglio da fare che divertirsi rendendoli poi illeggibili. Qualche tempo fa i vigili sembravano anche sulle tracce del responsabile che poi però alla fine non era stato rintracciato. Tutti deturpati anche i panelli che nel lungomare indicano le direzioni da seguire verso la città e verso Cagliari oltre che verso le località della costa. «Succede spesso», spiega l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu, «noi sostituiamo i cartelli ma poi dopo due, tre mesi la situazione è di nuovo critica. I responsabili sono sicuramente dei ragazzini che non trovano altro modo per divertirsi».

Un gesto senza senso, un danno in una zona che già più volte è stata nel mirino di teppisti e balordi. Le aiuole spartitraffico che hanno raggiunto il loro scopo di tenere lontani i trasgressori della sosta, evidentemente piacciono a pochi. Nell’ordine: prima di tutto erano state rubate piante e fiori, poi durante le folli corse in auto lungo il centro storico erano state abbattute tutte le fioriere che erano state successivamente riposizionate a tempo di record.

Gli anni passano ma la moda di imbrattare i cartelli della segnaletica stradale e quelli turistici resta sempre in voga. Atti vandalici che non solo costringono l’amministrazione a spendere risorse per sostituire i segnali di stop e divieti di sosta ma che crea anche grossi problemi alla viabilità e aumenta il rischio di incidenti. L’ultima bravata è di questi giorni: i vandali sono entrati in azione in via Vittorio Emanuele. Sono stati deturpati tutti i cartelli sistemati all’interno degli spartitraffico allestiti qualche tempo fa per evitare la sosta vietata in mezzo alla strada.

I precedenti

Le bande

La spesa

Detto questo, «sostituirli ha un costo: devi chiamare la ditta e devi acquistare i nuovi cartelli. Non sempre poi ci sono i fondi disponibili che magari devi dirottare in cose più urgenti e allora restano deturpati per lungo tempo. Non è che poi fanno solo degli scarabocchi ma li rendono proprio indecifrabili usando le bombolette spray e questo crea disagi alla circolazione». Per quanto riguarda la scritta “Jon” tutto era cominciato a Sant’Andrea. I primi ad accorgersi del danno e a segnalare il problema alla Polizia locale, erano stati gli automobilisti. Lungo il litorale, la firma, a volte rossa, a volte bianca, nera o persino verde a seconda dell’umore del momento, aveva deturpato anche il muro di una casa. Poi si era spinto anche sulla statale 554 e vai a capire come abbia fatto ad arrivare lassù in quei pannelli che indicano le direzioni stradali.

I pericoli

I cartelli deturpati si concentrano soprattutto nelle strade più trafficate dove si tende a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore come appunto la litoranea per Villasimius, l’ex statale 554 e il Poetto. E senza l’ausilio dei cartelli il rischio di incidenti è molto più alto. Stessi problemi anche per i pannelli che indicano le località turistiche anche questi pasticciati e illeggibili , compresi anche quelli che indicano le regole da seguire sulle spiagge al Poetto. Scritte e parolacce sono all’ordine del giorno anche nei muri delle abitazioni e nei giochi per i bambini al parco Matteotti in via Marconi.

