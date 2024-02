Caccia ai vandali che rigano le auto  

Non c’è pace per gli abitanti di via Genova, una traversa di via Milano: da circa due anni vengono prese di mira le macchine parcheggiate. Il più delle volte vengono rigate, ma è capitato anche che venissero rotti gli specchietti e spaccati i finestrini.

Giuseppe Serpi ieri mattina ha avuto la brutta sorpresa: «È stata rigata la fiancata della mia e delle auto di altri membri della mia famiglia», racconta. Episodi che si ripetono costantemente. Le denunce sono state fatte, spiega Serpi: «Io e altri residenti ci siamo rivolti alle forze dell’ordine e abbiamo anche scritto lettere al Comune chiedendo l’installazione di telecamere di videosorveglianza ma non è mai stato fatto niente. Il problema persiste da circa due anni, siamo molto arrabbiati». Secondo Serpi, basterebbe installare tre telecamere per poter individuare chi commette questi atti vandalici.

