Caccia ai soldi per far battere l’antico orologio 

Per rendere funzionante l’orologio civico servono ancora 72.500 euro: 22.500 per la manutenzione e il ripristino della funzionalità del meccanismo, 50mila per la messa in sicurezza della scala. Questa la stima dell’amministrazione comunale, dopo aver stralciato le opere già eseguite per 25mila euro con fondi di bilancio provenienti in parte dalle somme provenienti dall’imposta di soggiorno.

I lavori si sono conclusi nel 2022 ma per proseguire le opere volte alla conclusione del restauro complessivo e ripristinare il funzionamento dell’orologio tanto caro ai bosani, dal Comune hanno aperto una sorta di raccolta fondi da parte dei cittadini a sostegno dell’intervento. «La legge - evidenzia il vicesindaco, Federico Ledda – consente un credito d’imposta per le donazioni a sostegno della cultura. Chi lo fa, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta con agevolazioni fiscali del 65%». ( s. c. )

