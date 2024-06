Caccia ai segreti del nuraghe Sirai 

Si prospettano nuove e importanti scoperte riguardanti il Nuraghe Sirai di Carbonia.

Il sito

Durante l’ultima seduta di Giunta, infatti, l’amministrazione comunale ha approvato il rinnovo della concessione di scavi per il triennio 2024 -2026 per portare avanti un percorso di ricerca che ha ottenuto finora eccezionali risultati scientifici e nel contempo, grazie alla messa in luce di ampi settori dell’insediamento, ha suscitato l’interesse di sempre più consistenti fasce della cittadinanza, di studiosi e di persone interessate al patrimonio archeologico. Al fine di poter portare avanti le attività di scavo l’amministrazione ha già ottenuto uno specifico finanziamento di 330 mila euro dalla Regione per la realizzazione di un “Intervento di restauro e valorizzazione del Nuraghe Sirai e musealizzazione dei risultati scientifici nel Museo Archeologico di Carbonia” che garantirà la copertura economica dei lavori.

Il programma

Alla direzione scientifica degli scavi è stata confermata Carla Perra, da sempre impegnata nelle attività di ricerca. «Le aree di intervento sono tre – illustra la direttrice - La prima riguarda le indagini nell’area dell’edificio monumentale Omicron per indagare sulla sequenza stratigrafica che va dalla fondazione del nuraghe fino alla costruzione della fortezza». Nella seconda annualità le indagini proseguiranno su un’altra parte del sito: «In questo caso - prosegue Carla Perra - si concentreranno sul complesso polilobato,cioè sul nuraghe vero e proprio, grazie soprattutto all'ausilio di una gru edile. Sarà possibile eseguire lo scavo nel settore nord e nord est del complesso per garantire la continuità tra i settori scavati della fortezza e il complesso stesso». Nella terza annualità, invece gli scavi, come continua a spiegare la direttrice dei lavori, «renderanno possibile un ulteriore estensione delle indagini con l'obiettivo di indagare la reale perimetrazione del complesso nei settori sino ad oggi non interessate dagli scavi scientifici». In sintesi è previsto soprattutto: «il completamento dei restauri degli edifici dei reperti del Nuraghe Sirai, diversi interventi di tipo infrastrutturale e la valorizzazione del sito presso il museo archeologico “Villa Sulcis” con il potenziamento dell'attuale esposizione».

Il Comune

L’assessora alla cultura Giorgia Meli esprime grande soddisfazione: «Carbonia gode di un importantissimo patrimonio archeologico e il Nuraghe Sirai ne fa parte a pieno titolo. La scelta di proseguire i lavori è frutto di una valutazione politica che vede nella promozione culturale uno strumento indispensabile per il nostro sviluppo economico e sociale. La nuova campagna di scavi permetterà di far conoscere sempre meglio l’enorme ricchezza rappresentata dal nuraghe e contribuirà a rendere la nostra città sempre di più meta di turisti, appassionati e studiosi».

