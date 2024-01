Caccia ai rinforzi, occhio alla cassa   

Quattro settimane alla finestra, a osservare gli altri con un ordine categorico: prima le uscite. Questione di indice di liquidità, una spada di Damocle irrimediabile per un Cagliari che paga gli investimenti sbadati del periodo di vacche grasse e che oggi deve prima vendere e poi, forse, acquistare.

Un ritornello che Ranieri ha ripetuto quasi a ogni conferenza stampa. Fino al piccolo sbotto di venerdì notte. Quando anche Sir Claudio si è lasciato andare, lasciando trasparire la voglia di vedere, da qui a mercoledì sera, qualche faccia nuova per rafforzare il desiderio di salvezza del suo Cagliari. Prima di tutto a centrocampo, certo, ma anche la difesa, dopo i saluti di Goldaniga e i disastri della gara col Toro, avrebbe bisogno di qualcosa di più di un semplice ritocco.

Prima le uscite

Un mantra che ha portato prima ai saluti fino a giugno per Gaston Pereiro, accolto a Terni da “papà” Capozucca. Ingaggio a carico del Cagliari, ma prestito oneroso, poco meno di 300mila euro che hanno fatto rifiatare le casse rossoblù in Lega.

Poi la risoluzione del contratto con l'oggetto misterioso Capradossi, che non vedeva il campo dall'ultimo minuto giocato a Bari, il 18 febbraio dello scorso anno. Abbastanza per cercare un rinforzo low cost a centrocampo. Poi, a sorpresa, ecco la chiamata del Como e l'addio di Goldaniga. Non un elemento di contorno, come i mai utilizzati Pereiro e Capradossi, ma un titolare della retroguardia, uno dei reparti più ballerini del Cagliari.

Un settore che si è ritrovato senza un giocatore che aveva messo insieme tredici presenze, dodici delle quali da titolare. In scadenza a giugno, possibilità di rinnovo prossime allo zero, nessun ostacolo davanti alla chiamata del Como, che offriva un contratto fino al 2026. Il Cagliari gli ha aperto le porte, ma ora si ritrova a dover sfruttare gli ultimi giorni per trovare i puntelli giusti di una rosa che, troppo spesso, soffre il confronto con la Serie A.

Il saluto

E Goldaniga, su Instagram, ha salutato così: “Non avrei mai pensato di ritrovarmi a scrivere questo messaggio di ringraziamenti verso un popolo, una terra, una tifoseria che mi ha accolto dal primo giorno a braccia aperte. In questi due anni ho creato dei rapporti umani incredibili, sia all’interno del mondo Cagliari Calcio ma anche fuori. Voglio ringraziare tutto il Cagliari. Abbiamo condiviso insieme sofferenze ma anche gioie indelebili. Non voglio dimenticare nessuno, ma una menzione speciale va ai miei compagni di viaggio… un gruppo unico, speciale, con valori umani fuori dal comune. Grazie Cagliari, grazie Sardegna, mi avete reso davvero felice in questi due anni della mia vita”.

Corsa ai rinforzi

Fino a giovedì mattina, l'unico obiettivo della società rossoblù sembrava dovesse essere un centrocampista che potesse dare fisicità a un reparto troppo leggero per contrastare le corazzate del massimo campionato. Ma l'uscita di Goldaniga ha scosso anche Ranieri, che a modo suo, con la consueta eleganza, ha fatto capire che lì dietro non possono bastare Dossena, l'ancora acerbo Obert e gli spaesati Hatzidiakos e Wieteska, costati 7 milioni in due nell’estate 2023 e, fin qui, decisivi solo in negativo o quasi.

Lì, in mezzo al campo, piaceva il francese dell'Atalanta Michel Adopo, ma l’allenatore nerazzurro Gasperini sembra aver chiuso a una sua partenza. E allora il Cagliari è andato all'assalto di Idrissa Touré, classe '98, tedesco originario del Gambia, colosso del Pisa. Si lavora per un prestito con riscatto, magari obbligatorio in caso di salvezza.

Ma il direttore sportivo Bonato dovrà sfruttare questi ultimi giorni anche per provare a rinforzare una difesa fin qui indifesa. Si guarda all'Atalanta per quel José Palomino che, in estate, era stato a un passo.

Ma soprattutto si parla con la Roma per l'albanese di Peschiera del Garda Marash Kumbulla, pienamente recuperato dopo un lungo stop per la rottura del legamento crociato. Kumbulla ha bisogno di giocare per ritrovare la condizione, la Roma ha necessità di mandarlo a giocare anche per liberare spazi per nuovi arrivi. E il Cagliari potrebbe essere la soluzione migliore per tutti.

