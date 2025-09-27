Caccia ai rifiuti, attivisti in campo 

Tre bidoni e decine di sacchi riempiti con ogni genere di rifiuto. È il bilancio della serata di pulizia ambientale promossa da Plasticfree e Comune di Monserrato nella campagna di Terr’e Teula: ieri sera trenta volontari si sono ritrovati davanti all’alberghiero Gramsci per ripulire una delle zone più sporche. Hanno trovato di tutto: parti di auto, siringhe, guaina per tetti, bottiglie di vetro, plastica e la valigetta di un medico, probabilmente rubata.

«C’era una situazione disastrosa, le campagne sono sporche e quello che abbiamo fatto è solo un cucchiaio nel mare. Il nostro obiettivo è divulgare un’idea», spiega Giulia Bergamini, promotrice. «Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, dando un segnale importante alla comunità e agli incivili che gettano i rifiuti», il commento del vicesindaco Saverio De Roma, «il Comune metterà sempre in campo qualsiasi supporto per iniziative di questo tipo».

