Caccia ai rapinatori delle Poste con i filmati delle videocamere 

Il colpo messo a segno lunedì ha fruttato 200 euro ai tre rapinatori. L’ufficio postale di via Vittorio Emanuele si conferma vulnerabile e terreno di conquista per i malviventi, entrati in azione per la sesta volta in sette anni. Precedenti rimasti senza un colpevole. I carabinieri della compagnia di Lanusei indagano senza lasciare nulla al caso. Si vagliano i filmati delle telecamere per risalire agli autori della rapina. Quegli stessi occhi elettronici tornati in funzione tra le vie dell’abitato appena un mese fa, dopo un lungo blackout. Nessun disagio comunque all’attività dell’ufficio che ieri era regolarmente aperto per il secondo dei tre turni settimanali. (ro. se.)

